▲오세현 아산시장이 17일 도고지역 활성화 회의를 주재하고 있다 ⓒ아산시

충남 아산시가 침체된 도고 지역의 관광·경제 활성화를 위해 부서별 사업을 연계한 종합적인 발전 방안 마련에 나섰다.

아산시는 지난 17일 시청 상황실에서 오세현 시장 주재로 ‘도고지역 활성화를 위한 부서별 추진사업 보고 및 협력방안 회의’를 개최했다.

이번 회의는 도고 지역에서 추진 중인 각종 사업의 진행상황을 점검하고 부서간 협력을 통해 사업효과를 높이기 위해 마련됐다.

도고지역은 과거 도고온천을 중심으로 전국적인 관광 명성을 누렸으나 온천관광산업이 쇠퇴하면서 지역 활력도 약화된 상태다.

시는 지역 재도약을 위해 도고온천 지역혁신 플랫폼 사업과 강소형 스마트시티 조성사업, 지역거점 사업 등을 추진하고 있다.

이날 회의에서는 도시개발과 도시재생, 관광, 체육, 문화, 기반시설 등 관련 부서가 사업 추진현황과 향후 일정을 공유했다.

특히 사업 간 중복을 최소화하고 공간 조성과 관광·문화 콘텐츠 확충, 기반시설 정비 등을 유기적으로 연계하는 방안을 논의했다.

아산시는 앞으로 부서별 협력체계를 강화하고 주요사업을 통합적으로 관리해 도고 지역의 관광경쟁력 회복과 지역경제 활성화를 추진할 방침이다.