▲연천군보건의료원 조미정 주무관이 질병관리청 주관 전국 감염병 대응 실무자대회에서 대상을 수상했다.ⓒ연천군

경기 연천군보건의료원 조미정 주무관이 군부대와 보건소의 감염병 위험정보를 연계한 선제 대응 모델을 제안해 전국 감염병 대응 실무자대회에서 대상을 수상했다.

연천군은 지난 13일 충남 부여군 롯데리조트에서 열린 질병관리청 주관 '2026년 지자체 감염병 대응 실무자교육(FETP-F) 최종평가대회' 포스터 부문에서 조 주무관이 대상을 받았다고 18일 밝혔다.

이번 대회에는 전국 지방자치단체 감염병 대응 실무자 350여 명이 참가했다.

조 주무관은 '군-보건소 위험정보 연계를 통한 선제 대응 모델 제안'을 주제로 접경지역 특성을 반영한 감염병 대응 방안을 발표해 현장 적용 가능성과 실효성을 인정받았다.

연천군은 군부대와 민간 거주지역이 생활권을 공유하는 접경지역으로, 말라리아 등 모기 매개 감염병 예방을 위해 민군 간 긴밀한 협력이 요구되는 지역이다.

조 주무관이 제안한 모델은 군부대와 보건소가 감염병 관련 위험정보를 공유하고, 이상 징후를 조기에 파악해 고위험 지역에 방역 역량을 집중하는 방식이다.

특히 기존의 경험 중심 방역에서 벗어나 객관적인 자료를 활용한 정량적 평가체계를 마련한 점이 주목받았다.

평가 지표에는 발열환자 발생 현황과 신속항원검사 결과, 매개 모기 출현 빈도, 야간 및 외부 활동 추이, 군부대 자체 방역 수준 등이 포함됐다.

이들 지표를 점수화해 감염병 발생 위험이 높은 군부대와 지역을 조기에 선별하고, 위험도에 따라 방역 인력과 자원을 효율적으로 배분할 수 있도록 설계했다.

이는 감염병 발생 이후 대응하는 방식에서 벗어나 위험 징후를 사전에 파악하고 예방 조치를 강화하는 데 초점을 맞춘 것이다.

특히 군부대가 밀집한 연천지역의 특성을 고려할 때 군과 보건당국 간 정보 공유체계를 구축했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

조미정 주무관은 "현장의 어려움을 함께 고민하며 기꺼이 힘을 보태 준 군부대 관계자들과 보건의료원 동료들이 있었기에 가능했던 값진 결과"라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 군민 모두가 감염병으로부터 안심하고 생활할 수 있도록 예방과 대응에 빈틈없이 힘쓰겠다"고 말했다.

연천군보건의료원 관계자는 "이번 대상 수상은 접경지역 현장의 특수성을 세밀하게 반영한 실무자의 꾸준한 노력이 대외적으로 인정받은 쾌거"라며 "앞으로도 지역 여건에 맞춘 선제적 방역체계를 지속적으로 고도화해 지역사회 감염병 대응에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.