▲나무누리공원 맨발황톳길 모습.ⓒ기장군

부산 기장군이 정관읍 일대 녹지와 공원에 맨발 황톳길을 잇따라 조성하며 주민들이 일상에서 산책과 휴식을 즐길 수 있는 생활밀착형 건강·여가 공간 확충에 나섰다.

18일 기장군은 정관읍 달산리 완충녹지에 맨발 산책로를 조성해 지난 1일 주민들에게 개방하고 나무누리공원 맨발 황톳길도 오는 23일 준공하는 등 주민들의 건강 증진과 생활 속 휴식 공간 확충하고 있다고 밝혔다.

먼저 지난 1일 문을 연 달산리 맨발 황톳길은 달산리 991-2번지와 1009번지 일원 완충녹지에 길이 155m 규모로 조성됐다. 황톳길과 함께 세족장 2개소를 갖췄으며 기존 녹지 공간을 활용해 주민들이 산책과 함께 맨발 걷기를 즐길 수 있도록 했다.

또 오는 23일 준공되는 나무누리공원에는 지난 8월부터 공사를 진행해 황토길 60m와 세족장 1개소, 포토존 2개소 등 주요 시설을 갖췄다. 군은 황토와 천연목재로 조성된 맨발길은 자연과의 접촉을 통해 마음의 치유까지 도울 것으로 기대된다고 말했다.

우성빈 기장군수는 "가까운 곳에서 흙을 밟으며 자연을 느끼고 건강도 챙길 수 있는 공간이 마련됐다"며 "새롭게 조성된 맨발길이 주민들의 일상에 작은 활력과 여유를 더하고 앞으로도 주민들이 일상 가까이에서 건강과 여유를 누릴 수 있도록 생활환경 개선을 위해서도 노력하겠다"고 전했다.