▲대구 동구가 지난 17일 사격 국가대표 반효진 선수(대구공공시설관리공단)를 동구 홍보대사로 재위촉하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구동구

세계 사격 무대에서 금빛 성과를 이어가는 고향 출신 선수와 우주를 향해 꿈을 키우는 어린이들. 대구 동구가 스포츠와 교육을 통해 지역의 자긍심을 높이고 미래 세대의 가능성을 키우는 데 힘을 쏟고 있다.

대구 동구청은 지난 17일 사격 국가대표 반효진 선수(대구공공시설관리공단)를 동구 홍보대사로 재위촉했다. 지난 2024년 8월 31일 처음 홍보대사로 위촉된 반 선수는 이번 재위촉으로 고향인 동구의 매력과 가치를 알리는 활동을 이어가게 됐다.

동구 방촌동에서 태어나 용호초를 졸업한 반효진은 2024 파리올림픽 사격 여자 10m 공기소총 개인전에서 금메달을 따내며 대한민국 하계올림픽 통산 100번째 금메달의 주인공이 됐으며, 당시 국민에게 큰 감동을 안긴 그는 이후에도 세계 무대에서 꾸준히 메달 소식을 전하고 있다.

지난해 이집트 카이로 세계사격선수권대회 여자 10m 공기소총 개인전에서 금메달을 획득한 데 이어, 올해 9월 열린 아이치·나고야 아시안게임에서는 혼성 단체전 은메달과 여자 개인전 동메달을 목에 걸었으며, 지난 11월 카타르 도하 세계사격선수권대회에서는 여자 10m 공기소총 개인전 금메달을 차지하며 대회 2연패를 달성했다.

이어 혼성전 동메달까지 추가했고, 2028 로스앤젤레스(LA)올림픽 국가별 출전권 확보에도 기여했다.

반 선수는 재위촉식에 이어 동구 홍보 유튜브 영상 촬영에도 참여했다.

반 선수는 “고향인 동구의 홍보대사로 다시 함께하게 돼 기쁘고, 늘 따뜻하게 응원해 주시는 구민 여러분께 감사드린다”며, “앞으로도 좋은 경기 모습으로 보답하고, 동구를 알리는 활동에도 적극 참여하겠다”고 말했다.

우성진 동구청장은 “반효진 선수가 세계 무대에서 더 큰 꿈을 펼칠 수 있도록 구민들과 함께 응원하겠다”며, “동구 홍보대사로서도 지역의 다양한 매력과 가치를 널리 알리는 데 함께해 주길 기대한다”고 밝혔다.

▲대구동구교육재단이 관내 초등학교 5·6학년 학생 45명을 대상으로 우주과학캠프를 진행하고 있다ⓒ대구동구

동구의 미래를 이끌 어린이들에게도 새로운 세상을 경험할 기회가 주어졌다.

대구동구교육재단은 관내 초등학교 5·6학년 학생 45명을 대상으로 진행한 1박 2일 우주과학캠프를 성공적으로 마무리했다.

최근 진행한 캠프에서 학생들은 전남 고흥 국립청소년우주센터와 경남 사천 항공우주과학관을 방문해, 우주인 훈련 장비를 직접 체험하고 천문현상을 관찰하는가 하면, 로켓 발사 활동에도 참여하며 교실에서 접하기 어려운 우주과학의 세계를 경험했다.

이번 캠프는 학생들이 과학을 책 속 지식으로만 배우는 데서 벗어나 직접 보고 체험하며 호기심과 탐구심을 키우도록 마련됐으며, 특히 우주를 향한 상상력이 미래 진로와 새로운 꿈으로 이어지는 계기를 제공했다는 게 재단의 설명이다.

우성진 대구동구교육재단 이사장은 “이번 캠프를 통해 학생들이 우주과학의 즐거움을 깨닫고 새로운 꿈과 가능성을 발견하는 소중한 시간을 보낸 것 같아 기쁘다”며, “앞으로도 지역 학생들이 다양한 체험과 배움을 통해 자신의 꿈을 키워갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

세계 무대에서 고향의 이름을 알리는 국가대표와 우주를 향해 첫걸음을 내딛는 어린이들. 동구가 이들의 도전과 성장을 응원하는 행보는 지역의 자긍심을 높이는 동시에 다음 세대의 꿈을 키우는 일로 이어지고 있다.