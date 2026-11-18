▲고령군 ‘제3회 위드GO령 대가야시장’ 행사 안내문ⓒ고령군

전통시장에선 음악과 공연이 어우러진 초겨울 밤 축제가 열리고, 수능을 앞둔 교실에는 이웃이 손수 만든 달콤한 응원이 찾아왔다.

경북 고령군에서 시장을 문화공간으로 바꾸려는 시도와 지역 청소년을 향한 따뜻한 나눔이 이어지고 있다.

고령군은 오는 21일 오후 5시 고령대가야시장 내 청년창업공간 일원에서 ‘제3회 위드GO령 대가야시장’ 행사를 개최한다.

올해로 세 번째를 맞는 이번 행사는 고령의 유일한 전통시장인 대가야시장에 활력을 불어넣기 위해 마련됐으며, 이는 지역 주민뿐 아니라 외부 방문객의 발길을 시장으로 끌어들이고, 시장에 머무는 시간을 늘려 자연스러운 소비로 이어지도록 문화와 상권을 결합한 것이 특징이다.

행사의 중심은 대구·경북권 14개 팀이 참가하는 동아리 경연대회며, 여기에 공연 프로그램, 플리마켓, 먹거리존, 고객 체험 이벤트 등이 더해지며, 시장 곳곳 볼거리, 즐길 거리와 함께, 물건을 사고파는 전통시장은 공연을 보고 먹거리를 즐기며 이웃과 어울리는 문화공간으로 변신한다.

고령군은 이번 행사를 통해 지역과 세대가 함께 어우러지는 야간 콘텐츠를 선보이고, 전통시장 방문객과 소비를 늘린다는 계획이다.

고령군 관계자는 “위드고령 야간행사가 시장을 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 다양한 세대가 함께 즐기고 소통하는 문화공간으로 자리 잡아가기를 바란다”며 “지역 상권과 축제, 문화행사를 연결한 콘텐츠를 발굴해 외부 방문객을 끌어들이고 시장의 매력도를 높이겠다”고 밝혔다.

시장에 흥겨운 무대가 준비되는 사이, 지역의 미래를 짊어질 수험생들에게는 따뜻한 격려가 전해졌다.

▲고령군우리음식연구회가 지난 17일 대가야고등학교를 찾아 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 고3 학생들에게 회원들이 직접 만든 수제 초콜릿을 전달하고 있다ⓒ고령군

고령군우리음식연구회(회장 김연숙)는 지난 17일 대가야고등학교를 찾아 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 고3 학생들에게 회원들이 직접 만든 수제 초콜릿을 전달했다.

회원들이 정성을 담아 만든 초콜릿에는 수험생들이 마지막까지 힘을 내 원하는 목표에 도전하기를 바라는 마음과 함께, 시험을 앞두고 긴장과 부담이 커지는 시기에 지역 어른들이 건넨 작은 선물이 학생들에게 응원의 메시지가 됐다.

김연숙 회장은 “수능을 앞두고 긴장하고 있을 우리 지역 학생들에게 회원들의 응원과 정성이 잘 전달되길 바란다”며, “지금까지 열심히 노력한 만큼 마지막까지 컨디션 관리를 잘해 원하는 목표를 꼭 이루길 응원한다”고 말했다.

박노억 대가야고등학교장은 “바쁘신 와중에도 우리 학생들을 위해 정성 가득한 간식을 준비해주신 고령군우리음식연구회 회원들께 깊이 감사드린다”며, “지역사회의 따뜻한 응원에 힘입어 수험생 모두가 마지막까지 최선을 다할 수 있도록 학교에서도 세심하게 살피겠다”고 화답했다.

고령군우리음식연구회는 지역 농산물을 활용한 향토음식 개발과 식문화 계승뿐 아니라 취약계층과 청소년을 위한 나눔 봉사도 꾸준히 이어오고 있다.

전통시장에선 지역민과 방문객이 함께 즐길 무대를 마련하고, 학교에선 수험생 한 명 한 명을 향한 응원의 마음을 나누는 고령. 지역 상권을 살리는 문화행사와 이웃을 보듬는 나눔이 어우러지며 공동체에 활기를 더하고 있다.