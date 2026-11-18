경동대학교산학협력단(단장 권오만)이 수탁 운영하는 양주아동보호전문기관(관장 박세나)이 17일 구로구 더링크호텔에서 열린 ‘2026 아동보호전문기관 사례관리 성과공유회’에서 보건복지부장관상을 받았다.

이 상은 양주아동보호전문기관이 올해 ‘아동학대 심리지원 우수사례 공모전’에 응모해 선정된 최우수상이다.

ⓒ경동대

보건복지부와 국가아동권리보장원이 공동 개최한 이날 행사는 전국 아동보호전문기관들의 우수 사례를 공유하고, 아동학대 대응체계의 연계·협력도 강화하기 위해 마련됐다.

이번 수상으로 양주아동보호전문기관은 학대 피해아동과 그 가족의 심리·정서적 회복 지원에 있어 최고의 노력과 전문성을 인정받았다.

박세나 관장은 학대 피해아동과 가족의 특성에 맞춘 상담으로 심리적 어려움을 완화하고, 안정적 일상 회복과 가족관계 개선에도 적극 나섰다.

특히 지역사회 유관기관들과 협력해 아동 안전을 지속 확인하고, 가족기능 회복에 힘을 쏟았다.

“피해 아동의 안전 확보 이상으로, 심리적 상처를 세심하게 살피는 것이 중요하다”는 박관장은, “아동이 겪은 어려움이 성장 과정에서 지속되지 않도록, 적절한 시기에 전문적 심리치료를 제공하고 가족의 변화까지 함께 살펴야 함”을 강조했다.

양주아동보호전문기관은 경동대 산학협력단이 수탁 운영 중이다. 양주와 동두천을 중심으로 학대 피해아동 및 그 가족을 위한 상담·치료·교육과 사례관리 서비스를 제공하며, 재학대 예방과 가족기능 회복을 위한 다양한 사업도 추진한다.

경동대학교 산학협력단은 2004년 1월 설립돼 연구개발·교육·산학협력과 기술이전, 지식재산권 관리, 지역산업 연계 사업을 지원한다.

최근 포천시 학대피해아동쉼터 위탁 운영과 고성 율곡작은도서관 개관을 맡았고, 앵커사업단은 양주시상공회와 공동기술 개발·인재 양성·취업 연계 협력을 추진하고 있다.