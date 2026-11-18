전재수 부산시장이 경제적 어려움을 겪는 지역 아동들의 소원을 이뤄주는 초록우산 산타원정대 캠페인에 참여하며 연말 나눔문화 확산과 지역사회의 후원 동참을 독려하고 나섰다.

18일 부산시는 전재수 시장이 초록우산 산타원정대의 '대표산타 1호'로 참여했다고 밝혔다.

▲전재수 부산시장이 20주년을 맞은 초록우산 산타원정대에서 올해 '1호 산타'로 참여하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ부산시

올해로 20주년을 맞은 초록우산 산타원정대는 경제적 어려움 등으로 선물을 받거나 다양한 경험을 누리기 어려운 아동들의 소원을 이뤄주기 위해 후원자들이 산타가 돼 선물을 전하는 활동이다.

이번 캠페인을 통해 모인 후원금은 부산지역 아동들의 크리스마스 소원 선물을 비롯해 난방비, 학습비, 문화체험비 등 아동별 다양한 소원 성취에 활용될 예정으로 아이들이 따뜻한 마음을 느끼고 보다 행복한 연말을 보낼 수 있도록 지원할 계획이다.

시는 이번 참여를 계기로 시민과 기업, 단체 등 지역사회의 폭넓은 관심과 동참을 당부하고 산타원정대가 아이들의 소원과 가능성을 응원하는 지속적인 나눔의 장으로 자리매김할 수 있도록 적극 뒷받침할 방침이다.

한편 전재수 부산시장은 "뜻깊은 20주년을 맞아 더 많은 아이가 사랑받고 있음을 느끼고 자신의 꿈을 키워갈 수 있도록 시민 여러분께서도 따뜻한 산타가 되어 함께해 주시길 바란다"는 뜻을 전달했다.