19일 치러지는 수능에서 수험생들은 시험장에 필기도구로는 흑색 연필만 반입된다.

교육부는 18일 전국 시도교육청을 통해 일선 학교에 이 같은 내용의 긴급 안내문을 전달했다.

이에 따르면 기존에 챙겨갈 수 있었던 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심 등은 모두 시험장 반입이 금지된다. 이들 필기도구는 교육청이 일괄 구매해 시험장에 배부하도록 했다. 이는 수정테이프 등 학용품에 초소형 카메라를 부착하는 등의 부정행위를 차단하기 위한 것으로 보인다.

앞서 세무사 시험에서 수석 합격했으나 AI를 이용한 부정행위임이 드러난 한 모 씨는 수정테이프에 초소형 카메라를 부착해 시험 문제를 촬영한 것으로 조사됐다.

한 씨는 경찰과 관계 기관에 제출한 자수서·경위서에 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영하고 AI가 생성한 답을 초소형 액정 모니터로 확인했다고 적은 것으로 전해졌다.

시험장 반입이 허용된 계산기도 개조해 문제와 답을 송수신하는 일종의 '허브'로 활용한 것으로 알려졌다.

교육부도 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 이날 수험생이 개인적으로 준비해 사용할 수 있는 필기구를 흑색 연필로 제한하도록 전국 시도교육청에 안내했다. 수정테이프와 지우개, 샤프심 등은 교육청이 일괄 구매해 시험장에 배부하도록 했다.