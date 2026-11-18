농협중앙회 강원본부(본부장 김병용)는 18일 강원특별자치도(도지사 우상호)와 함께 NH농협은행 본사에서 강원 고향사랑기부제 활성화와 지역 농축산물 소비 촉진을 위한 공동 홍보 캠페인을 했다.

이날 캠페인에서는 강원 감자빵 시식행사와 함께 강원특별자치도 도청에 10만원 이상 현장 기부한 참여자에게 커피쿠폰 등을 증정하는 이벤트를 진행해 NH농협은행 임직원들로부터 큰 호응을 얻었다.

ⓒ농협 강원본부

ⓒ농협 강원본부

아울러 고향사랑기부제의 NH페이 간편결제 서비스 도입에 따른 이용 편의성을 홍보하기 위해 NH카드분사 직원들도 캠페인에 동참해 의미를 더했다.

고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지 외 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품을 받는 제도이다.

10만 원까지 전액 공제되며 기부금의 30% 이내 답례품을 받을 수 있고, 고향사랑e음이나 농협 창구에서 참여할 수 있다.

김병용 본부장은 “강원특별자치도와 함께 NH농협은행 본사에서 강원 고향사랑기부제 홍보 캠페인을 진행하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “이번 캠페인이 고향사랑기부제에 대한 관심과 참여를 높이고 강원 농축산물 소비 확대로 이어지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 강원농협과 강원특별자치도는 고향사랑기부제에 대한 국민적 관심과 참여를 높이기 위해 공동 홍보 활동을 지속적으로 전개하고 있다.

NH농협카드도 올해 10월부터 고향사랑e음 사이트에서 NH페이 간편결제 서비스를 도입하는 등 기부자의 편의성을 높이고 제도 활성화를 위해 노력하고 있다.