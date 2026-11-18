경동대학교 간호대학(학장 도경진)이 11일 원주 메디컬캠퍼스에서 ㈜코고네트웍스 및 ㈜센텀인터넷과 협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 경동대의 교육 경험과 기업의 기술을 바탕으로, 고교생들의 진로 탐색을 돕기 위해 추진됐다.

ⓒ경동대

세 기관은 교육 프로그램 운영, 교수 자문, 전문지식 교류 분야에서 협력을 약속했다.

이들은 고교생 대상 경동대 고교학점제 운영에 참여해 디지털과 간호·보건의료 기술을 결합해 지역 고교생들의 적성과 진로 탐색을 돕는다.

경동대 교수진은 두 기업이 개발하는 AI기반 병원 안내서비스의 개선에도 나선다.

예약, 검사, 입·퇴원 등 이용 안내의 정확성과 이해도 개선에 참여하며, 특히 고령자의 쉬운 병원 접근을 위한 의견 개진에도 적극 나서기로 했다.

도경진 학장은 “이번 협약이 학생들 진로 탐색에 도움이 되고, 지역 주민들 진료 편리성 증진에도 도움이 되길 바란다”며, “고교학점제 프로그램 운영과 교수들의 전문적 자문으로 지역 교육과 의료시스템 발전에 힘을 보태겠다”고 말했다.

경동대학교 간호대학은 2010년 간호학과로 신설된 뒤 2013년 간호학부로 승격했고, 2018년 의료생명보건대학 설치와 함께 간호대학으로 개편됐다.

2026년에는 간호교육인증평가에서 5년 인증을 획득했다.