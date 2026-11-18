▲성주군이 지난 17일 수륜면 적송54호 창고에서 2026년산 공공비축미곡 첫 매입을 시작하고 있다ⓒ성주군

경북 성주군이 본격적인 공공비축미곡 매입에 들어간 가운데 영농부산물 소각으로 인한 산불 위험을 줄이기 위한 현장 중심의 예방 활동도 성과를 거두면서 농업 현장의 두 가지 과제를 동시에 챙기고 있다.

수확의 결실을 거두는 농민들에게는 안정적인 판로와 소득 보장이 중요하고, 수확 이후 논밭에 남은 영농부산물을 안전하게 처리하는 일은 산불 예방을 위해 반드시 해결해야 할 과제다.

성주군은 지난 17일 수륜면 적송54호 창고에서 2026년산 공공비축미곡 첫 매입을 시작했다. 오는 12월 4일까지 관내 10개 읍면에서 매입을 진행하며, 올해 총 매입량은 약 2천110t(800㎏ 톤백 2638개)이다. 매입 품종은 일품과 삼광 등 2개 품종이다.

특히 농가에서는 내년 영농계획 수립에 주의를 기울여야 한다.

2027년부터 공공비축미곡 매입 품종이 기존 일품·삼광에서 삼광·영호진미로 변경되기 때문이다. 품종을 잘못 선택할 경우 수매에 차질이 생길 수 있는 만큼 농가의 사전 확인이 필요하다.

올해는 가을철 잦은 비로 수확과 건조에 어려움이 있었던 만큼 수분 관리도 중요하기에, 국립농산물품질관리원은 원활한 수매와 높은 등급 판정을 위해 벼 수분함량을 13~15%로 맞추고, 다른 품종이 섞이지 않도록 품종검정제 기준을 준수해 줄 것을 당부했다.

매입 당일에는 40㎏ 포대당 6만원의 중간정산금이 지급되며, 최종 정산금은 수확기(10~12월) 전국 평균 산지 쌀값을 기준으로 매입가격이 확정된 뒤 12월 31일까지 지급될 예정이다.

수확의 기쁨 뒤에 찾아오는 또 다른 고민인 영농부산물 처리 문제에도 성주군의 현장 행정이 힘을 보태고 있다.

▲성주군 벽진면 봉학리와 용암리 일대에서 산불감시원이 순찰 중 들깨대 소각 현장을 발견하고 즉시 불을 끄도록 조치하고 있다 ⓒ성주군

최근 벽진면 봉학리와 용암리 일대에서는 산불감시원이 순찰 중 들깨대 소각 현장을 발견하고 즉시 불을 끄도록 조치했다. 건조한 날씨에 논밭에서 시작된 작은 불씨가 자칫 대형 산불로 번질 수 있다는 점을 농가에 설명하고, 단순한 계도에 그치지 않고 실질적인 해결책까지 제시했다.

농업기술센터가 추진하는 영농부산물 파쇄지원사업을 안내하고, 마을을 직접 찾아 파쇄 지원을 희망하는 농가를 조사한 결과 10농가, 총 1.9㏊가 사업 신청으로 이어졌다.

불을 끄는 데서 끝나는 것이 아니라 불을 피우지 않고도 부산물을 처리할 수 있도록 지원한 것이다. 이는 산불 위험요인을 사전에 제거하면서 농가의 일손과 처리 부담까지 덜어주는 일석이조의 예방 활동이라는 평가다.

성주군은 공공비축미곡 매입을 통한 농가 소득 안정과 영농부산물 파쇄 지원을 통한 산불 예방을 연계해 농업 현장의 어려움을 줄이는 데 행정력을 집중하고 있다.

전화식 성주군수는 “이상기후와 어려운 영농 여건 속에서도 한 해 동안 고품질 쌀을 생산해 주신 농업인들의 노고에 감사드린다”며, “원활한 수매로 농가 소득 안정에 기여하고 성주 쌀 산업의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

이영화 벽진면장은 “산불 예방은 위험요인을 발견했을 때 얼마나 신속하게 대응하느냐가 중요하다”며, “산불감시원의 예찰을 강화하고 주민들이 불편 없이 영농부산물을 처리할 수 있도록 안내와 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.