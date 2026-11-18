농촌 고령화 대응으로 청년조합원 육성 강조

청년조합원 소통 네트워크 구축

강원농협은 18일 강원본부 중회의실에서 농업·농촌의 지속가능한 발전과 미래를 위한 ‘2026년 강원농협 청년조합원 협의회’를 개최했다.

농협중앙회 강원본부(본부장 김병용)는 급속한 농촌 고령화와 인력난을 극복하고 미래 농업의 성장 동력을 확보하기 위해 청년조합원 육성이 중요하다고 밝혔다.

ⓒ농협 강원본부

ⓒ농협 강원본부

이번 협의회는 농업·농촌의 고령화 위기를 극복하기 위해 미래 농축산업을 이끌어갈 청년조합원들의 애로사항을 청취하고, 현장과 맞닿아있는 농축협 담당자들의 현장 상황도 공유하며 농업 현장의 미래인 청년조합원 육성 방안을 모색했다.

또한, 강원특별자치도청 농정국도 함께 자리해 도에서 추진 중인 주요 청년농업인 지원 정책을 안내하고 청년조합원의 다양한 의견을 수렴해 향후 농정 방향에 반영할 예정이다.

김병용 본부장은 “청년조합원의 육성과 발전은 강원농업의 미래”라며 “청년조합원들이 안정적으로 영농에 전념할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울여 함께 상생하는 강원농협이 될 것”이라고 했다.

강원농협은 농협중앙회 강원본부와 강원 지역 농·축협을 아우르는 조직으로, 주요 사업은 농산물 연합판매와 산지유통, 직거래·온라인 판매, 청년조합원 육성, 목요장터와 김장김치 나눔 같은 사회공헌 활동을 하고 있다.