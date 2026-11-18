▲ 박용갑 의원(더불어민주당, 대전 중구). ⓒ박용갑 의워실

대전 자운대에 통합국군사관학교 본교와 대학원이 들어선다.

정부와 더불어민주당은 18일 국회에서 당정협의를 열고 대전 자운대에 국군사관학교 본교와 대학원을 설립하고 육군사관학교는 충청권으로 이전하는 내용의 ‘국군사관학교 창설 기본계획 수정안’을 발표했다.

김병주 국회 국방위원회 민주당 간사는 “대전 자운대에 통합교육을 위한 국군사관학교 본교와 과학기술·전략 분야 석사교육을 위한 대학원을 설립할 것”이라고 밝혔다.

앞서 정부는 지난 7월 육·해·공군사관학교를 통합해 자운대에 4년제 국군사관학교를 설립하는 기본계획을 발표했다.

그러나 이후 계획 수정과 기존 사관학교 존치, 육군사관학교 이전 등이 거론되면서 대전 지역에서는 자운대 설립이 무산되는 것 아니냐는 우려가 제기됐다.

박용갑 의원(더불어민주당·대전 중구)은 지난 11일 국회 예산결산특별위원회에서 자운대 설립 약속 이행과 기존 군 교육·의료기관의 이전 최소화를 요구했다.

당시 강신철 국방부 장관은 기본계획을 존중하고 기존 시설 이전을 최소화하겠다고 답했지만 자운대 입지를 확정적으로 밝히지는 않았다.

이번 수정안에는 자운대에 국군사관학교 본교와 대학원을 설치하고 기존 군 기관의 이전을 최소화하는 방안이 반영됐다.

이에 따라 자운대는 기존 군 교육·의료시설에 통합장교 양성 및 석사교육 기능을 더한 군 교육 거점으로 확대될 전망이다.

박 의원은 “자운대 기존 군부대 이전을 최소화하고 국군사관학교와 대학원을 설치해야 한다는 요구가 반영됐다”며 “자운대가 군 교육의 핵심 거점으로 성장할 수 있도록 지역 정치권이 힘을 모아야 한다”고 말했다.

한편 국가정보자원관리원 대전센터 존치 문제는 여전히 결론이 나지 않았다. 행정안전부는 화재 이후 대전 센터를 2030년까지 폐쇄하기로 하고 대체 시설 입지를 검토하고 있다.