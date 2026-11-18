▲대구 남구가 대설과 한파 등 겨울철 자연재난으로 인한 주민 피해를 최소화하기 위해 '겨울철 자연재난 종합대책회의를 진행하고 있다'ⓒ대구남구

깊어가는 가을, 대구 남구 골목상권에 음악과 활기가 더해진다. 시민들이 함께 즐기는 골목축제로 지역 상권에 온기를 불어넣는 한편, 다가올 겨울 한파와 폭설에 대비한 안전망 구축에도 속도를 내고 있다.

대구 남구가 골목상권 활성화와 겨울철 주민 안전이라는 두 가지 과제를 놓고 현장 중심 행정에 나섰다.

대구 남구 대명5동은 오는 19일 오전 11시 30분부터 3시간 동안 아우름길 골목형상점가에서 지역주민과 방문객을 위한 '감성 가을축제'를 개최한다.

이번 축제는 대구시가 지난달 24일부터 추진하고 있는 '골목마다 축제'와 연계한 행사로서, 지난 2024년 12월 골목형상점가로 지정된 아우름길은 도시철도 1호선 영대병원역과 가까워 접근성이 좋고, 인근 대학가를 중심으로 청년층 유동 인구가 많은 곳으로, 식당과 약국, 안경원 등 생활밀착형 점포가 밀집해 있어 지역주민은 물론 대학생과 외부 방문객의 발길을 기대하고 있다.

축제 현장에는 가을 분위기를 살린 거리 버스킹 공연이 펼쳐지고, 추억을 남길 수 있는 포토존과 소규모 플리마켓도 마련되며, 메인무대에서는 관객 참여형 프로그램이 진행되며, 디지털 온누리상품권 이용 활성화를 위한 홍보 이벤트도 함께 열린다.

이는 단순히 공연을 즐기는 축제를 넘어 골목을 찾은 시민들이 자연스럽게 상점가를 둘러보고 소비로 이어지도록 해 침체된 골목상권에 활력을 불어넣겠다는 취지다.

가을 골목에 축제의 온기를 채우는 동안 남구는 겨울철 안전을 위한 준비에도 분주하다.

남구청은 대설과 한파 등 겨울철 자연재난으로 인한 주민 피해를 최소화하기 위해 '겨울철 자연재난 종합대책'을 마련하고 본격적인 대응체계 구축에 들어갔다.

재난안전대책본부를 중심으로 13개 상황반 협업체계를 운영하고 제설 장비와 자재를 사전에 확보하는 한편, 제설전담팀을 구성해 담당 구역별 신속한 제설작업이 이뤄지도록 준비하고 있다.

특히 대중교통 이용이 많은 구간과 제설 취약지역, 민원 발생 구간 등을 반영해 제설 노선을 재정비했다. 지난 13일에는 제설전담팀이 참여한 가운데 제설장비 현장훈련을 실시해 실제 폭설 상황에 대비한 장비 운용과 대응 능력을 점검했다.

한파에 취약한 주민들을 위한 보호대책도 마련했다. 노인맞춤돌봄서비스와 방문건강관리사업을 활용해 어르신과 취약계층의 안전·안부를 집중적으로 확인하고, 방한용품 지원과 한파쉼터 운영 등을 통해 추위로부터 주민들을 보호할 계획이다.

권영소 아우름길 상인회장은 "이번 축제가 아우름길 골목형상점가를 널리 알리는 좋은 계기가 되길 바란다"며 "많은 시민이 찾아와 음악과 함께 가을 정취를 즐기고 지역 상권 활성화에도 힘을 보태주길 기대한다"고 말했다.

조재구 남구청장은 "재난 대비는 아무리 강조해도 지나치지 않는다"며 "구민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 종합대책을 철저히 추진하고 현장을 세심하게 살펴 피해를 최소화하겠다"고 밝혔다.

가을에는 골목상권에 활기를, 겨울에는 주민 일상에 안전을 더하는 남구의 현장 행정이 계절의 변화에 맞춰 이어지고 있다.