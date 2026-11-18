한림성심대학교(총장 문영식)는 17일 도서관 1층 북큐브에서 총 216명의 재학생과 교직원을 대상으로 ‘전자자료 및 AI 활용 교육’을 실시했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 대학 도서관에서 구독하고 있는 학술데이터베이스와 디지털잡지 등의 주요 기능 및 이용 방법을 안내함으로써 전자자료의 활용도를 높이고 학업과 과제, 연구 등에 필요한 학술정보를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 마련됐다.

ⓒ한림성심대

교육은 학술데이터베이스 DBPIA AI와 스콜라, 디지털잡지 모아진 등 3개 교육의 부스를 순차적으로 방문하는 체험형 방식으로 진행됐다.

각 부스에서는 전자자료의 주요 기능과 검색 방법에 대한 설명 및 시연이 이뤄졌고 참가자들은 직접 검색과 모바일 앱 이용 방법 등을 실습했다.

도서관 관계자는 “학생들이 이번 교육을 통해 대학에서 구독하는 다양한 전자자료를 적극적으로 활용하고, AI 기반 학술정보 탐색 및 활용 능력을 높이는 계기가 되었기를 바란다”고 전했다.

한림성심대학교 도서관은 2005년 신축 도서관 준공과 한빛도서관 명칭 변경을 계기로 발전했으며, 이후 북라운지·북큐브·기술체험센터 등을 지속적으로 확충했다. 지난해는 일송역사관과 스터디실을 신설하고 디지털 전시와 연결 통로를 마련하는 등 공간을 현대화했다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 25일까지이다.