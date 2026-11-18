재단법인 서재필기념회(이사장 이왕준)는 제22회 서재필의학상 수상자로 이승규 서울아산병원 교수를, 제2회 서재필프런티어의사상 수상자로 유신혜 서울대학교병원 교수를 선정했다고 18일 밝혔다.

서재필의학상은 독립운동가이자 의사였던 서재필 선생의 애국·애족 정신을 계승하고, 의학 분야 교육·진료·연구·봉사 등에서 뛰어난 업적을 남긴 의료인의 공로를 기리기 위해 제정됐다.

올해 수상자인 이승규 교수는 국내 생체간이식 분야의 선구자로, 1994년 국내 최초 생체 부분 간이식에 성공한 이후 수술기법의 발전과 이식 가능 범위 확대를 이끌며 한국 간이식 의료를 세계적 수준으로 발전시켰다.

특히 기증자의 안전과 수혜자의 치료 효과를 함께 고려한 '변형 우엽 생체간이식술'을 비롯해 두 명의 기증자로부터 간 일부를 이식받는 '2대 1 생체간이식술' 등 고난도 수술법을 개발·시행하며 간이식이 어려웠던 환자들에게 새로운 치료의 길을 열었다. 이 교수가 이끈 서울아산병원 간이식팀은 지난 9월 누적 간이식 9,600례를 돌파하기도 했다.

이와 함께 국내에서 축적한 수술 경험과 기술을 세계 각국에 전파하고, 몽골·베트남 등 아시아 의료진에 대한 교육과 기술 전수에도 앞장서왔다. 이를 통해 한국 간이식 기술의 세계화와 국제적 위상 제고에 기여하는 한편, 기증자와 수혜자의 생명과 안전을 함께 존중하는 책임 있는 의료인의 자세를 실천해왔다.

서재필 선생의 개척정신을 계승해 의료의 새로운 가능성과 가치를 제시하는 의료인에게 수여하는 서재필프런티어의사상은 유신혜 교수가 받는다. 유 교수는 중증질환 환자의 삶의 질과 존엄성을 지키기 위해 완화의료와 임상윤리의 영역을 넓혀온 젊은 의료인이다.

유 교수는 서울대학교병원 완화의료·임상윤리센터에서 2천여 명의 환자에게 자문형 호스피스를 제공하며, 환자와 가족이 자신의 뜻에 따라 치료와 돌봄의 방향을 결정하도록 도왔다. 특히 말기암 환자 중심의 완화의료를 중환자실과 응급실, 루게릭병·파킨슨병 등 진행성 신경계질환 환자에게까지 확대해 소외되기 쉬웠던 환자들의 돌봄과 의사결정을 지원해왔다.

또 국가 호스피스·연명의료 정책 수립과 제도 개선 연구, 의료기관윤리위원회 활동, 전문 인력 교육 등을 통해 진료현장의 경험을 정책과 제도로 연결해왔다. 이를 통해 질병 치료를 넘어 환자가 삶의 마지막 순간까지 존중받을 수 있는 의료 환경 조성에 헌신한 점이 높이 평가됐다.

서재필기념회는 오는 12월 2일 오전 11시 서울시 중구 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 시상식을 열고, 수상자에게 각각 상패와 상금을 수여할 예정이다.