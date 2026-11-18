▲수성대학교 도서관이 지난 17일 교내 강산관 1층 다목적홀에서 재학생 100여 명이 참석한 가운데 '2026학년도 도서관 북콘서트'를 개최하고 있다ⓒ수성대

의사로 환자를 만나던 사람이 어느 날 이야기를 쓰는 작가가 됐다. 진료실에서 얻은 경험은 웹소설이 됐고, 상상력으로 빚어낸 이야기는 웹툰을 거쳐 넷플릭스 시리즈로까지 확장됐다.

이는 하나의 직업에 머물지 않고 새로운 가능성을 찾아 도전을 이어온 작가의 이야기가 대학생들에게 특별한 영감을 전하게 됐다.

대구 수성대학교 도서관은 지난 17일 교내 강산관 1층 다목적홀에서 재학생 100여 명이 참석한 가운데 '2026학년도 도서관 북콘서트'를 개최했다.

이날 초청된 주인공은 이비인후과 전문의이자 베스트셀러 작가로 활동하고 있는 이낙준 작가로, 의사라는 안정적인 전문직에서 웹소설 작가라는 새로운 분야에 도전하고, 자신의 작품을 웹툰과 영상 콘텐츠로 확장해 온 특별한 경험을 학생들과 나눴다.

강연은 한 사람의 도전이 어떻게 새로운 기회와 가능성으로 이어지는지를 보여주는 이야기로 채워졌다.

이 작가는 의료 현장에서 쌓은 경험을 창작의 소재로 활용하게 된 계기부터 작가로 성장하기까지의 과정, 하나의 이야기가 웹소설에서 웹툰과 영상 콘텐츠로 재탄생하는 과정을 생생하게 소개했다.

▲수성대학교 도서관이 지난 17일 교내 강산관 1층 다목적홀에서 재학생 100여 명이 참석한 가운데 '2026학년도 도서관 북콘서트'를 개최하고 기념촬영을 하고있다ⓒ수성대

특히 서로 다른 분야를 연결해 자신만의 영역을 만들어 온 경험은 진로를 고민하는 학생들의 관심을 끌었다. 익숙한 길에 안주하기보다 새로운 분야에 도전하고, 기존의 경험에 창의적인 생각을 더하면 또 다른 가능성을 열 수 있다는 메시지도 전했다.

강연 후에는 사전에 접수된 질문과 현장 질문을 중심으로 자유로운 질의응답이 이어졌다. 학생들은 작가의 창작 과정과 다양한 콘텐츠 분야에 대한 궁금증을 나누며 소통했고, 이어진 사인회에서는 작가와 직접 만나 이야기를 나누고 책에 사인을 받으며 특별한 추억을 만들었다.

이번 북콘서트는 단순히 유명 작가의 이야기를 듣는 자리를 넘어 책과 콘텐츠를 통해 새로운 진로를 탐색하고, 서로 다른 분야를 융합하는 사고의 폭을 넓히기 위해 마련됐다.

김경아 수성대 도서관팀장은 "이번 북콘서트가 학생들에게 책과 콘텐츠를 통해 새로운 세상을 만나고 자신의 가능성을 발견하는 계기가 되었기를 바란다"며, "앞으로도 독서문화 활성화와 인문학적 소양 함양을 위한 다양한 문화·교양 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.