▲경북대병원이 18일 오전 대강당에서 제40대 양동헌 병원장과 제41대 전영훈 병원장의 이·취임식을 개최하고 있다ⓒ경북대병원

경북대학교병원이 새로운 선장을 맞았다. 지난 3년간 병원을 이끌어온 양동헌 병원장이 바통을 넘기고 전영훈 신임 병원장이 새롭게 지휘봉을 잡으면서 경북대병원의 새로운 도약을 향한 항해가 시작됐다.

경북대병원은 18일 오전 병원 대강당에서 제40대 양동헌 병원장과 제41대 전영훈 병원장의 이·취임식을 개최했다.

이날 행사장에는 허영우 경북대 총장을 비롯해 심영재 대구시 행정부시장, 김도균 보건복지부 국립대병원정책과장, 김정민 경북대 의과대학장, 추교관 경북대 총동창회장, 김성중 경북대 의과대학 동창회장과 전임 병원장 등 원내외 인사 150여 명이 참석해 새로운 출발을 함께 축하했다.

이임하는 양동헌 전임 병원장의 표정에는 지난 3년간 병원 발전을 위해 함께 뛰어온 임직원들을 향한 감사와 아쉬움이 담겼다.

양 전임 병원장은 이임사에서 “지난 3년간 병원의 발전을 위해 한마음으로 땀 흘려주신 모든 임직원 여러분께 깊이 감사드린다”며, “이제 무거운 짐을 내려놓지만, 신임 병원장의 리더십 아래 대한민국 의료를 선도하며 더욱 높이 도약할 경북대병원의 앞날을 누구보다 뜨겁게 응원하겠다”고 말했다.

새로운 출발선에 선 전영훈 신임 병원장은 화합과 협력을 바탕으로 병원의 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다는 의지를 밝혔다.

전 신임 병원장은 취임사를 통해 “병원의 내실을 더욱 단단히 다지는 한편 미래 성장의 기회를 놓치지 않기 위해 모든 역량을 쏟겠다”며 “모든 직원이 한마음으로 화합하고 협력해 경북대병원의 새로운 역사를 함께 써 내려가자”고 강조했다.

전 신임 병원장은 2019년부터 경북대병원 진료부원장과 수술실장 등을 역임하며 병원 운영과 진료 현장에 대한 경험을 쌓았다. 지난 11월 2일 제41대 병원장으로 임명됐으며, 앞으로 3년간 병원을 이끌게 된다.

전임 병원장이 다져온 기반 위에 신임 병원장의 새로운 비전이 더해지면서 경북대병원이 지역 거점 국립대병원의 위상을 넘어 대한민국 의료를 선도하는 기관으로 도약할 수 있을지 관심이 모아진다.

3년의 발걸음은 마무리됐지만 경북대병원의 도전은 계속된다. 새로운 리더십 아래 임직원들이 한마음으로 만들어갈 변화와 혁신에 기대가 쏠리고 있다.