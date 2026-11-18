이른바 '조작기소 특검법' 공포안이 국무회의를 통과한 것과 관련해 전북의 거대 여야가 정면에서 충돌했다.

국민의힘 전북도당은 18일 오전 11시 전북도청 정문 앞에서 당원 200여 명이 참석한 가운데 '이재명 탈옥법 강행처리 규탄대회'를 개최하고 '조작기소 특검법' 강행 처리에 대한 반대 입장을 분명히 했다.

앞서 정부는 지난 17일 한성숙 국무총리 주재로 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 조작기소 특겁법을 심의·의결한 바 있다.

▲국민의힘 전북도당 이재명 탈옥법 규탄대회 모습 ⓒ국민의힘 전북도당

전북 국민의힘은 "법과 원칙을 무너뜨리고 사법질서를 흔드는 이재명 대통령과 더불어민주당을 강력히 규탄한다"고 주장했다.

허남주 도당위원장은 "국민이 맡긴 권력과 국민이 낸 세금은 이재명 대통령 개인의 것이 아니다"며 "대통령의 권한이 자기 죄에 대한 방패막이 되어서는 안 된다"고 강조했다.

더불어민주당 전북도당은 이날 '국민의힘 전북도당은 정치적 선동을 중단하라'는 입장문을 내고 "조작기소특검법의 핵심은 윤석열 정부 당시 제기된 조작수사와 조작기소 의혹의 실체를 밝히고 국가 수사·사법 시스템의 공정성과 신뢰를 회복하는 데 있다는 것을 국힘은 명심해라"고 반박했다.

민주당 도당은 "대통령 개인에 대한 공격과 정치적 구호가 법안의 타당성을 판단하는 기준이 될 수 없다"며 "특검법에 문제가 있다면 문제 조항과 근거를 제시하고 국회에서 논의하면 된다"고 주장했다.

전북 민주당은 "지금 전북에 필요한 것은 국힘의 이러한 정치적 선동과 집회가 아니다"며 "전북 지역경제 회복과 민생 안정, 전북의 미래를 좌우할 현안 해결이다"고 촉구했다.