경북 의성군 선수단이 전국 규모의 스포츠클럽 교류전에서 탁구와 테니스 종목을 중심으로 총 7개 부문에서 입상하며 지역 생활체육의 경쟁력을 보여줬다.

의성군은 지난 13일부터 15일까지 사흘간 충북 제천시 일원에서 열린 ‘제4회 전국스포츠클럽교류전’에 참가해 준우승 4개 부문과 3위 3개 부문을 차지했다고 18일 밝혔다.

대한체육회가 주최하고 충북체육회와 제천시체육회, 충북 종목단체가 공동 주관한 이번 대회에는 전국 102개 스포츠클럽에서 선수단 5,000여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다. 경기는 제천체육관 등 14개 경기장에서 농구, 댄스스포츠, 배구, 배드민턴, 수영, 야구, 체조, 축구, 탁구, 테니스 등 10개 종목으로 나눠 진행됐다.

의성군에서는 탁구와 테니스, 체조(트램폴린) 등 3개 종목에 선수 50명이 출전해 그동안 훈련을 통해 쌓아온 기량을 선보였다.

특히 테니스에서는 일반부와 시니어부가 나란히 준우승을 차지하며 경쟁력을 입증했다. 탁구에서도 유소년 선수들의 활약이 돋보였다.

탁구 15세 이하부에 출전한 노준영 선수가 3위에 올랐으며, 18세 이하부 정남규 선수는 준우승을 차지했다. 강지원·오준목 선수도 3위에 이름을 올렸고, 단체전 시니어부 A팀 역시 준우승을 기록했다.

이처럼 의성군 선수단은 유소년부터 시니어까지 다양한 연령층에서 고른 성적을 거두며 생활체육 저변 확대의 성과를 보여줬다.

체조 트램폴린 종목에 출전한 선수 11명도 본선 경연에 참가해 전국 각지의 스포츠클럽 선수들과 기량을 겨루고 교류하는 시간을 가졌다.

의성군은 이번 대회 성과를 바탕으로 생활체육 참여 기회를 확대하고, 연령별 스포츠클럽 활성화와 선수들의 지속적인 기량 향상을 위한 지원을 이어갈 계획이다.

최유철 의성군수는 “전국 규모의 교류전에서 의성군 선수들이 유소년부터 시니어까지 좋은 성적을 거둬 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 군민 누구나 생활 속에서 스포츠를 즐기고 자신의 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 스포츠클럽 육성과 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.