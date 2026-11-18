▲대구 군위군 의흥면 지역사회보장협의체가 지난 17일 올해 91세 생신을 맞은 홀몸 어르신 가정을 찾아 정성껏 마련한 생신상을 전달하고 축하의 시간을 가지고 있다ⓒ대구 군위군

누군가에게는 평범한 하루였지만, 군위군 의흥면의 한 어르신에게는 오래도록 기억에 남을 특별한 날이었다.

91번째 생일을 맞은 홀몸 어르신의 집에는 이웃들이 찾아와 생신상을 차리고 축하 노래를 불렀다. 그런가 하면 효령면에서는 파크골프를 매개로 주민들이 한자리에 모여 웃음과 응원 속에 화합을 다졌다.

이웃의 생일을 함께 축하하고, 운동장에서 함께 땀 흘리며 정을 나누는 주민들의 모습이 군위 지역에 따뜻한 공동체의 의미를 더하고 있다.

대구 군위군 의흥면 지역사회보장협의체(공공위원장 유상호·민간위원장 박억수)는 지난 17일 올해 91세 생신을 맞은 홀몸 어르신 가정을 찾아 정성껏 마련한 생신상을 전달하고 축하의 시간을 가졌다.

이번 행사는 협의체 특화사업인 '생신상 차려드리기'의 하나로, 홀로 생활하는 어르신들이 생일만큼은 외롭지 않도록 지역사회가 가족처럼 함께 축하하자는 취지에서 마련됐으며, 이날 협의체 위원들은 어르신의 가정을 직접 방문해 생일축하 노래를 부르고 따뜻한 축하 인사를 건넸다.

특히 이날 행사는 거창한 선물보다 더 큰 선물은 이웃들의 관심과 정성으로서, 함께 웃고 이야기를 나누는 동안 어르신의 얼굴에도 기쁨과 고마움이 번지며 집 안은 훈훈한 온기로 채워졌다.

의흥면이 이웃의 정을 나누는 자리였다면, 효령면에서는 건강과 화합을 위한 흥겨운 한판 승부가 펼쳐졌다.

▲대구 군위군 간동파크골프장에서 지난 16일 '제1회 효령면체육회장기 파크골프대회'가 개최되고 있다ⓒ대구군위군

지난 16일 간동파크골프장에서는 '제1회 효령면체육회장기 파크골프대회'가 참가 선수와 내빈 등 200여 명이 참석한 가운데 성황리에 열렸다.

첫 대회인 만큼 지역 주민들의 관심도 뜨거웠다. 참가 선수들은 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘하며 선의의 경쟁을 펼쳤고, 좋은 샷에는 박수가, 아쉬운 실수에는 격려가 이어져, 비록 승부를 겨루는 경기였지만 현장 분위기는 경쟁보다 웃음과 화합에 가까웠다.

여기에 풍성한 경품 추첨과 다양한 이벤트까지 더해져 참가자들에게 또 다른 즐거움을 선사했다. 파크골프를 통해 건강도 챙기고 이웃들과 친목도 다지는 일석이조의 시간이 됐다.

박경원 효령면체육회장은 "제1회 대회가 많은 분의 관심과 성원 속에 성공적으로 마무리돼 매우 기쁘고 감사하다"며, "이번 대회가 면민들이 함께 웃고 소통하며 화합을 다지는 뜻깊은 초석이 된 만큼 앞으로도 지속적인 개최를 통해 주민 건강 증진과 지역사회 발전에 기여하겠다"고 말했다.

박억수 의흥면 지역사회보장협의체 민간위원장은 "홀로 지내시는 어르신께 생신을 맞아 따뜻한 마음을 전할 수 있어 매우 뜻깊고 보람을 느낀다"며, "앞으로도 지역의 어려운 이웃을 살피고 정을 나누는 나눔 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

유상호 의흥면 공공위원장도 "어르신의 91번째 생신을 함께 축하할 수 있어 기쁘다"며, "민관이 협력해 작은 관심과 정성이 큰 위로와 행복이 되는 따뜻한 지역사회 돌봄문화를 만들어 가겠다"고 전했다.

의흥면 지역사회보장협의체는 생신상 차려드리기를 비롯한 다양한 특화사업으로 취약계층의 정서적 지지와 복지 증진에 힘쓰고 있다.

생일에는 이웃이 가족이 되고, 운동장에서는 주민이 한 팀이 되는 군위. 서로를 살피고 함께 웃는 작은 실천들이 모여 지역사회를 더욱 따뜻하고 건강하게 만들고 있다.