▲대구북구가 지난 17일 경북대 글로벌플라자 효석홀에서 어린이집·유치원 학부모 400여 명이 참석한 가운데 '2026년 제1회 영유아 학부모 교육'을 실시하고 있다ⓒ대구북구

아이를 키우는 부모에게는 올바른 성교육의 길잡이를, 장애인에게는 건강한 여가와 생활체육의 즐거움을 선사하는 행사가 대구 북구에서 잇따라 열렸다. 세대와 환경은 다르지만 주민들이 더 건강하고 행복한 일상을 누릴 수 있도록 돕는다는 공통점이 있다.

대구 북구가 부모의 양육 역량 강화와 장애인의 건강증진을 위한 맞춤형 프로그램을 통해 생활밀착형 복지 행정을 펼치고 있다.

북구청은 지난 17일 경북대 글로벌플라자 효석홀에서 어린이집·유치원 학부모 400여 명이 참석한 가운데 '2026년 제1회 영유아 학부모 교육'을 실시했다.

이날 교육은 성교육·성상담 전문가이자 성문화센터&행복한성 대표인 배정원 강사를 초청해 '우리 아이 첫 성교육'을 주제로 진행됐다.

강연에서는 영유아기 성교육이 왜 중요한지부터 자녀의 발달 단계에 맞는 올바른 성 가치관 형성 방법, 가정에서 부모가 실천할 수 있는 교육 방법까지 구체적인 사례를 중심으로 소개했다.

특히 성교육을 어렵거나 특별한 교육으로 생각하기보다 아이의 성장 과정에서 부모가 자연스럽게 시작해야 할 중요한 양육의 일부라는 점을 강조해 학부모들의 호응을 얻었다.

북구는 교육부 공모사업인 '지역기반형 유아교육·보육혁신지원사업'에 선정돼 2024년부터 관련 예산을 지원받고 있으며, 올해는 총 2회에 걸쳐 어린이집과 유치원 학부모 1천여 명을 대상으로 전문가 교육을 진행해 부모들의 양육 역량을 높일 계획이다.

아이들의 건강한 성장만큼이나 장애인들의 건강한 일상도 중요하다.

▲대구 북구가 지난 16일 검단 파크골프장에서 장애인들의 건강증진과 여가활동을 위한 '2026년 장애인 파크골프 어울림마당'을 개최했다.ⓒ대구북구

북구보건소 강북보건지소는 지난 16일 검단 파크골프장에서 장애인들의 건강증진과 여가활동을 위한 '2026년 장애인 파크골프 어울림마당'을 개최했다.

이번 행사는 최근 5년간 보건소의 장애인 파크골프 교육을 수료한 20명이 다시 한자리에 모여 그동안 갈고닦은 실력을 겨루고 우정을 나누는 친선대회로 마련됐다.

경기는 4인 1조로 나눠 18홀 스트로크 플레이 방식으로, 전문성을 갖춘 운영 심판 5명이 각 조에 동행해 공정한 경기 운영을 도왔으며, 북구자원봉사센터와 연계한 안전요원과 간호사로 구성된 응급의료반도 현장에 배치해 참가자들의 안전과 이동 편의를 살폈다.

우승과 준우승, 장려상 시상도 이어졌지만 이날의 진정한 승자는 함께 웃고 즐긴 참가자들이었다. 승패를 떠나 모든 참가자에게 기념품과 간식이 전달되면서 대회는 화합과 격려의 축제로 마무리됐다.

이근수 북구청장은 "자녀 양육은 부모 혼자 감당해야 할 몫이 아니라 지역사회가 함께 고민하고 지원해야 할 과제"라며 "부모와 아이가 함께 행복하게 성장할 수 있는 양육 환경을 조성하고 아이들의 웃음이 넘치는 북구를 만들겠다"고 밝혔다.

최신혜 북구보건소장은 "이번 파크골프 어울림마당이 장애인들에게 일상의 스트레스를 해소하고 새로운 활력을 얻는 화합의 시간이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 취약계층의 건강한 여가생활과 생활체육 참여 기회를 넓히도록 지원하겠다"고 말했다.

부모에게는 배움의 기회를, 장애인에게는 운동과 소통의 기회를. 북구의 작은 실천들이 주민 한 사람 한 사람의 행복한 일상을 만들어가고 있다.