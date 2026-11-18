토마토 갈색주름과실 바이러스(ToBRFV)의 전북지역 확산세가 빨라 최악의 위기감이 농가들을 덮치고 있다.

19일 전북자치도와 농촌진흥청에 따르면 이날 현재 토마토 갈색주름과실바이러스가 발생한 곳은 전국 7개 시·도에 총 162농가이며 이 중에서 전북 피해 농가만 99농가로 전체의 61%를 차지했다.

발생 시도와 농가를 보면 경남(30)과 충남(15), 부산(11), 전남(5), 충북(1), 경북(1) 등으로 나타났다.

▲이승돈 농촌진흥청장이 최근 전북 익산지역 피해 농가를 방문해 철저한 대응을 강조하는 모습 ⓒ농촌진흥청

토마토 바이러스 감염 증상을 보면 잎에 모자이크와 과실에 황색원형무늬를 나타내다가 병이 진전되면 황갈색 무늬와 주름을 만들어 과실을 썩게 하거나 얼룩무늬 등 피해에 나타난다.

주로 농작업 도구 등에 의한 접촉이나 토양, 종자 등에 의해 전염되며 과실 괴사증상으로 토마토 생산량 30∼70%의 감소가 우려될 정도로 치명적이다.

생육 초기에 바이러스에 감염되면 12∼18일 이내에 병징이 발현되며 바이러스 증상은 토마토 품종에 따라 다를 수 있다.

농촌진흥청은 지난 16일부터 대책상황실을 확대 운영하고 농작물 병해충 위기 대응 단계를 기존 '주의'에서 '경계'로 격상하는 등 범정부 차원의 대응을 강화하고 있다.

농촌진흥청은 토마토갈색주름과실바이러스의 완전 박멸을 위해는 재배 농가의 적극적인 협조가 필수적이라고 밝혔다.

예찰조사를 거부·방해하는 등의 경우에는 손실보상이 감액될 수 있다는 점을 유념해 농가들은 신속한 신고와 철저한 방제로 바이러스 확산 차단에 적극 협조해야 할 것이라는 당부이다.

농진청은 "토마토갈색주름과실바이러스는 사람에게 감염되지 않는 식물바이러스이다"며 "소비자가 시중에 유통되는 토마토를 안심하고 소비해도 된다"고 강조했다.