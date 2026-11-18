▲장기수 천안시장이 기업인의 상 시상식에서 인사말을 하고 있다 ⓒ천안시

충남 천안시가 지역 경제 발전에 기여한 우수 기업인과 근로자를 선정해 시상했다.

천안시는 18일 시청 대회의실에서 ‘제22회 천안시 기업인의 상’ 시상식을 개최하고 자동차 연료필터 제조기업인 케이엠에프에 종합대상을 수여했다.

이날 행사에는 장기수 천안시장과 엄소영 천안시의회 의장, 기업 관련 기관·단체 관계자 등 100여명이 참석했다.

기업인의상은 기업 건실도와 경영·기술·수출 실적, 일자리 창출, 지역사회 기여도 등 7개 분야를 평가해 수상자를 선정한다.

부문별대상은 기술대상 지엔에스티, 경영대상 쿡메이트, 수출대상 웅비기계, 창업대상 네이피가 각각 받았다.

우수기업인상은 최용서 제이씨에프 대표, 정우열 아썸닉스 대표, 조창현 가스켐테크놀로지 대표, 이은영 디지털 대표, 이정아 금명정밀 대표, 원태식 다원씨티에스 대표 등 6명에게 돌아갔다.

이와 함께 모범근로자 14명과 중소기업지원 유공자 2명도 표창을 받았다.

수상 기업에는 내년도 경영개선보조금으로 종합대상 2000만원, 부문별대상 각 1000만원이 지원된다.

또 지방세 세무조사 3년 유예와 중소기업 육성자금 이자 보전 우선 선정, 박람회 참가 지원 등 각종 기업지원 시책에서 우대 혜택을 받는다.

이정구 케이엠에프 대표는 “지역사회와 상생협력을 강화하고 윤리경영과 신기술 개발에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

장기수 천안시장은 “어려운 경제 여건에서도 기술혁신과 일자리 창출에 기여한 기업인과 근로자들에게 감사드린다”며 “지역 기업의 지속적인 성장과 도약을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.