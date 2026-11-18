국내 최대 게임전시회 '지스타 2026'이 부산에서 개막하는 가운데 올해는 인공지능(AI)과 애니메이션, 영화 등 다양한 산업과의 융합을 확대하고 국내외 게임기업의 참여를 늘리며 글로벌 게임산업 교류의 장을 마련한다.

18일 부산시는 오는 19일부터 22일까지 4일간 벡스코 등에서 국내 최대 게임전시회 '지스타(G-STAR) 2026'를 개최한다고 밝혔다.

▲부산시가 오는 19일부터 22일까지 벡스코에서 지스타 2026을 개최한다.ⓒ부산시

올해 지스타는 'Expand Your Horizons'를 슬로건으로 내세워 국내 주요 게임사, 해외 대형 게임사와 더불어 국내‧외 인디게임 개발사의 참여를 대폭 확대했다. 특히 기존 신작 전시 중심에서 벗어나 인공지능(AI), 애니메이션, 영화, 모빌리티 등 다양한 산업과 결합해 외연을 확장했다.

전시는 한국, 유럽, 중국, 일본 등 총 41개국 1,237개사, 3,445개 부스 규모로 운영된다. 제1전시장에는 크랙, 크래프톤, 호요버스, 구글플레이, 웹젠, 팀42 등 대형 게임사가 참가한다. 제2전시장에는 해외 대형 게임사와 역대 최대 규모(106개사)의 인디게임이 참여하는 '지스타 인디 쇼케이스 2.0: 갤럭시' 전시 공간과 함께 스팀(Steam) 특별 페이지 및 라이브 쇼케이스 온라인 특설무대가 마련된다.

'국제 게임 컨퍼런스(G-CON)'는 '내러티브(서사)'를 메인 테마로 진행되며, 컨퍼런스에서 다루지 못한 현업의 노하우를 공유하고 교류하는 '살롱 드 지'가 처음으로 도입된다. 아울러 부산지역 우수 게임기업들도 55개 부스 규모의 '부산공동관'을 꾸려 글로벌 시장 진출을 모색한다. 올해 부산공동관은 기업 투자 상담 등 비즈니스 네트워킹을 강화한 공간으로 조성됐으며 총 25개 게임콘텐츠를 선보인다.

전재수 시장은 "지스타는 대한민국을 대표하는 게임축제를 넘어 세계와 소통하는 글로벌 산업 플랫폼으로 자리매김하고 있다"며 "지스타 참가를 위해 부산을 방문하는 국내외 게임업계 관계자와 관람객들이 안전하게 행사에 참여하고 즐길 수 있도록 시의 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

한편 시와 주최 측은 경찰·소방 등 관계기관과 협력해 안전한 행사 운영에 만전을 기한다는 방침이다. 올해 벡스코 정문 앞 도로 통제를 시행하지 않는 대신 해당 구역에 경찰 인력을 확대 배치해 안전 관리를 강화한다. 또한 관람객 밀집도를 낮추기 위해 입장 시간을 1부(오전 10시)와 2부(낮 12시)로 나누고 현장 예매 없이 100% 사전 온라인 예매로만 운영한다.