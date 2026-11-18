▲장기수(왼쪽) 천안시장과 김희곤 독립기념관장이 18일 시청에서 ‘서곡지구 공동 개발 및 독립기념관 일대 관광 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다 ⓒ천안시

40년 가까이 활용방안을 찾지 못했던 천안 독립기념관 서곡지구 30만평에 대한 공동 개발이 본격 추진된다.

천안시는 18일 시청에서 장기수 시장과 김희곤 독립기념관장 등이 참석한 가운데 ‘서곡지구 공동 개발 및 독립기념관 일대 관광 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다.

양 기관은 서곡지구의 공간적 잠재력과 독립기념관의 역사적 가치를 결합해 천안 동부권을 대표하는 역사·문화·관광 거점으로 조성하기로 했다.

이를 위해 실무협의체를 중심으로 단계별 개발방안을 마련하고 주변 관광자원과 연계한 협력사업을 발굴할 계획이다.

서곡지구는 1986년 독립기념관 건립 당시 옛 천원군이 국고 지원을 받아 매입한 뒤 독립기념관에 무상 양여한 약 30만평의 부지다.

그러나 1987년 독립기념관 개관 이후 캠핑장과 일부 체육시설을 제외한 상당 부분이 활용되지 못하면서 토지 환수와 공익적 개발을 둘러싼 논란이 이어졌다.

당시 양여계약에는 10년 이내 목적 외 용도로 사용할 경우 계약을 해약할 수 있다는 특약이 포함됐다.

천안시는 2018년부터 소유권 환수 가능성을 검토했으나 법률상 승소 가능성이 낮다는 판단에 따라 반환 절차를 진행하지 못했다.

이후 소유권 환수보다 독립기념관과의 공동 개발을 통해 공익적 활용방안을 마련하는 방향으로 논의가 전환됐다.

장기수 시장은 취임 전부터 서곡지구 환원과 활용 필요성을 제기해 왔으며, 이를 민선 9기 공약에 반영했다.

독립기념관 이사인 문진석 국회의원도 천안시와 독립기념관 간 협의를 지원하며 공동 개발 방안 마련에 힘을 보탰다.

양 기관은 지난 7월 기관장 면담에 이어 8월 공동 개발 실무협의체를 구성하고 사업계획과 관광자원 연계방안을 논의해 왔다.

시민사회 역시 지난 9월 범시민추진위원회를 중심으로 서곡지구의 공익적 활용을 촉구했으며, 천안시의회도 시민 참여를 요구하는 결의안을 채택했다.

시는 앞으로 독립기념관과 유관순 열사 사적지, 이동녕 선생 생가, 용연저수지, 흑성산 등을 연결해 역사교육과 문화체험, 생태휴양이 어우러진 관광벨트를 구축할 구상이다.

장기수 천안시장은 “이번 협약은 양 기관의 상생 발전을 위한 뜻깊은 출발점”이라며 “독립기념관의 역사적 가치를 높이고 서곡지구와 주변 관광자원을 연계해 시민과 관광객이 역사와 문화를 함께 누리는 공간으로 발전시키겠다”고 말했다.