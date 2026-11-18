▲계명대학교 경영학과 이호택 교수ⓒ계명대학교

기업 간 거래(B2B) 시장에서 영업사원의 역량과 기업의 ESG 경영이 거래 성과와 신뢰 형성에 어떤 영향을 미칠까. 이 같은 질문에 답을 찾는 계명대학교 교수의 연구가 국제 학계에서 잇따라 성과를 내고 있다.

대구 계명대학교는 경영학과 이호택 교수가 2026년 한 해 동안 B2B 마케팅 분야 국제학술지에 논문 8편을 게재했다고 18일 밝혔다.

특히 최근 발표한 논문 2편은 사회과학인용색인(SSCI)에 등재된 학술지 가운데 학술지인용보고서(JCR) 기준 상위 25%에 해당하는 Q1 학술지에 실리며 연구의 우수성을 인정받았다.

이 교수는 올해 'Industrial Marketing Management'를 비롯해 'Journal of Business & Industrial Marketing', 'Journal of Business-to-Business Marketing', 'Marketing Intelligence & Planning', 'Corporate Social Responsibility and Environmental Management', 'Asia Pacific Journal of Marketing & Logistics' 등 세계적인 국제학술지에 연구 결과를 발표했다.

최근 주목받은 연구는 영업사원의 개인적 역량과 기업의 ESG 경영활동이 기업 간 거래관계에 미치는 영향을 분석한 두 편의 논문이다.

먼저 'Marketing Intelligence & Planning'에 게재된 논문은 'B2B 영업사원의 정치적 기술은 영업성과에 어떻게 기여하는가?'를 다뤘다.

여기서 정치적 기술이란 정치적 성향이 아니라 상대방의 의도와 상황을 파악하고 효과적으로 소통해 신뢰관계를 형성하는 사회적 역량을 의미한다.

이 교수는 B2B 영업사원 329명의 설문자료를 분석해 이 같은 역량이 고객관계 구축 능력을 높이고, 궁극적으로 영업성과에도 긍정적인 영향을 미친다는 사실을 확인했다.

특히 단기적인 영업성과에서는 고객지향성과 판매지향성이 비슷한 영향을 보였지만, 장기성과에서는 고객의 요구와 문제 해결을 우선하는 고객지향성이 더 중요한 역할을 하는 것으로 나타났으며, 고객의 요구가 까다롭거나 제품이 복잡할수록 영업사원의 정치적 기술이 고객관계 구축에 미치는 영향도 커졌다.

두 번째 논문은 'Corporate Social Responsibility and Environmental Management'에 게재된 연구로, 지속가능한 B2B 공급망에서 공급업체의 ESG 활동이 거래 상대방의 신뢰 형성에 미치는 영향을 분석했다.

국내 판매기업과 구매기업 205쌍의 자료를 분석한 결과, 판매기업의 환경 관련 활동은 구매기업이 인식하는 상대 기업의 '따뜻함', 즉 선의와 배려에 대한 평가와 긍정적인 관련성을 보였다. 지배구조 관련 활동은 상대 기업의 전문성과 업무 수행 능력을 의미하는 '유능함'에 긍정적으로 연결됐다.

이는 기업 간 거래에서 가격과 품질뿐 아니라 상대 기업이 얼마나 책임 있게 행동하는지, 약속을 이행할 능력이 있는지도 장기적인 신뢰관계를 결정하는 중요한 요소라는 점을 보여준다.

이번 연구는 영업사원의 개인 역량과 기업의 ESG 활동이 단순한 경영 요소를 넘어 고객 신뢰와 지속적인 거래관계 형성에 영향을 미친다는 점을 실증적으로 규명했다는 데 의미가 있다. 기업 입장에서도 영업인력 교육과 고객관계 관리, ESG 경영전략 수립에 활용할 수 있는 실질적인 시사점을 제공한다.

이호택 교수는 "평소 기업과 시장에서 나타나는 다양한 현상에 호기심을 갖고 새로운 질문의 답을 찾아가는 연구 과정 자체에서 큰 즐거움을 느낀다"며, "B2B 마케팅 분야의 연구를 꾸준히 이어온 결과가 의미 있는 성과로 이어져 기쁘다. 앞으로도 끊임없는 탐구를 통해 대학의 위상을 높이고 학문적 가치와 실무적 의미를 함께 만들어가고 싶다"고 말했다.

영업 현장의 작은 행동부터 기업의 ESG 전략까지, 시장의 변화를 읽어내려는 연구가 국제 학술무대에서 결실을 맺고 있다. 계명대 이 교수의 이번 성과가 지역 대학의 연구 경쟁력을 높이는 동시에 국내 기업의 경영 현장에도 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.