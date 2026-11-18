군산유기동물보호센터의 동물학대, 입양비 허위 청구 등을 공익제보한 노동자들이 일자리를 잃을 위기에 처했다. 비리 사실이 알려진 뒤 군산시가 민간위탁으로 운영 중인 해당 센터의 직영화를 결정했는데, 직원은 면접 등을 거쳐 경쟁채용 방식으로 다시 뽑겠다는 방침을 세우면서다. 시민사회단체들은 현 직원들의 고용승계 방안을 마련하라고 군산시에 촉구했다.

군산교육희망네트워크, 전북평화와인권연대 등 22개 단체는 18일 전북 군산시청 앞에서 기자회견을 열고 "군산시는 군산유기동물보호센터 공익제보 노동자 고용보장을 위해 전향적으로 나서라"고 촉구했다.

단체들은 고용승계를 요구 중인 노동자들이 "2025년 수탁사의 동물학대와 개체수 조작, 입양비 허위청구를 통한 민간위탁금 유용을 세상에 드러냈고, 그 결과 유기동물보호센터의 공공성을 강화시키는 직영 전환을 이끌어" 낸 이들이라고 밝혔다.

이어 "군산시청은 노동자들의 제보가 사실로 드러난 뒤 비리 수탁사와의 민간위탁을 해지하고 직영 전환을 결정"하면서도 고용승계 방안을 세우지 않고 "공개 경쟁채용만을 고집해왔다"고 비판했다.

단체들은 "군산시는 끝내 지난 16일 군산유기동물보호센터 채용공고를 일방적으로 발표했다"며 "공고에 따르면 사양 관리(유기동물의 위생·환경·건강 상태 등을 돌보는 일)와 구조 포획을 합쳐 고용인원은 6명에 불과하고 공익제보자들이 근무하던 사무직군은 채용조차 하지 않는다"고 했다.

현재 군산유기동물보호센터에서 일하는 노동자의 수는 센터장을 포함해 총 15명이다. 따라서 군산시 직영 유기동물보호센터가 현재 인력 계획대로 문을 열면 기존 노동자 중 최소 9명은 일자리를 잃게 된다.

일자리의 질도 하락할 수 있다. 현재 공공운수노조에 가입해 적극적으로 고용승계를 요구 중인 노동자는 5명으로, 이들의 평균 근속연수는 4년 정도다. 그러나 군산시는 직영화한 센터를 1년 기간제 노동자로 채울 계획이다.

단체들은 군산시가 노동자들을 상대로 의자 주위를 빙빙 돌다 먼저 앉은 사람만 살아남는 "의자놀이"를 시키고 있다고 비판했다. 이어 "유기동물 보호는 상시 업무"라며 "업무량에 맞게 인력을 늘리고 안정적으로 고용을 보장할 방안을 마련해 노동자들과 대화에 나서라"고 촉구했다.

한편 단체들에 따르면 더불어민주당 소속 김재준 군산시장은 지난 7월 군산유기동물보호센터 노동자에 대한 고용보장 방안 검토를 약속했다. 이를 지키라고 요구하는 센터 노동자들의 천막농성이 지난 13일부터 군산시청 앞에서 진행 중이다.