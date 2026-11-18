▲천안시가 고액·상습 체납자 명단을 공개햇다 ⓒAI 생성 이미지

충남 천안시가 90억 원에 가까운 세금을 체납한 고액·상습 체납자 240명의 명단을 공개했다.

천안시는 18일 지방세와 지방행정 제재·부과금을 장기간 납부하지 않은 고액·상습 체납자 명단을 시 누리집과 위택스에 공개했다고 밝혔다.

공개 대상자의 총 체납액은 89억8100만원이다.

이 가운데 지방세 체납자는 개인 131명과 법인 90곳 등 221명으로 체납액은 80억 9400만원이다.

지방행정제재·부과금 체납자는 개인 16명과 법인 3곳 등 19명으로 8억8700만원을 체납했다.

지방세 최고 체납액은 개인 1억5000만원, 법인 6억6000만원으로 집계됐다.

지방세 체납액별로는 1000만원 이상 3000만원 미만이 151명(68.3%)으로 가장 많았으며, 3000만~5000만원 34명, 5000만~1억원 26명, 1억원 이상 10명 순이었다.

공개 대상은 체납액이 1000만원 이상이고 납부기한이 1년 이상 지난 개인과 법인이다.

시는 지난 3월과 10월 충남도 지방세심의위원회 심의를 거쳐 대상자를 확정했으며, 6개월간 소명과 자진 납부 기회를 제공했다.

체납액의 절반 이상을 납부하거나 조세불복 절차가 진행 중인 경우 등은 공개 대상에서 제외했다.

천안시는 올해 1월 신설한 징수기동팀을 중심으로 가택수색과 차량 공매, 출국금지, 관허사업 제한 등 체납처분을 강화할 방침이다.

특히 관세청에 체납처분을 위탁해 해외여행 중 구입한 고가 물품을 압류하고 해외 직접구매 수입품의 통관을 보류하는 방안도 추진한다.

오병창 천안시 세정과장은 “철저한 재산추적과 다양한 징수수단을 활용해 고액·상습 체납에 엄정 대응하고 성실납세 문화를 정착시키겠다”고 말했다.