▲광주신세계 이동훈 대표와 광주환경운동연합 박미경 대표가 지난 3월 업무협약서에 서명한 후 행사 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다.ⓒ광주신세계

㈜광주신세계가 한국ESG기준원의 ESG 종합평가에서 4년 연속 A등급을 획득하며 지속가능경영 성과를 이어가고 있다.

광주신세계는 한국ESG기준원이 발표한 '2026년 ESG 종합평가'에서 통합 A등급을 획득했다고 18일 밝혔다.

이번 평가로 광주신세계는 지난 2023년부터 2026년까지 4년 연속 A등급을 유지하게 됐다. 특히 올해 사회부문에서 A+(매우 우수)등급을 받으며 사회적 책임 경영의 성과를 인정받았다.

한국ESG기준원은 기업의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 분야 경영 수준을 종합적으로 평가해 매년 등급을 발표하고 있다.

올해 평가 대상은 코스닥 상장사와 대기업집단 계열사 등을 포함한 총 1087개 기업으로, 이 가운데 통합 A+등급은 신세계 등 17개사, A등급은 206개사가 받았다.

광주신세계는 지역사회와의 상생을 중심으로 추진해 온 다양한 사회공헌 활동과 협력사 지원, 근로환경 개선 노력이 이번 평가에 긍정적으로 작용한 것으로 보고 있다.

대표적인 사회공헌 활동으로는 취약계층을 위한 '사랑의 S-BOX' 지원과 희망장학금 후원 등이 있다. 협력사 지원 프로그램 운영과 가족친화적 근로환경 조성에도 지속적으로 힘써왔다.

광주신세계의 4년 연속 A등급 획득은 지역상생과 환경보호, 인권경영 등 ESG 활동을 지속적으로 추진해 온 결과라는 점에서 의미가 있다며 , 앞으로도 지속적으로 지역 환경단체와 연계한 실천을 이어갈 계획이다.

이동훈 광주신세계 대표이사는 "환경과 사회부문 등 ESG 경영에 힘쓴 결과 4년 연속 A등급을 받게 됐다"며 "앞으로도 임직원 모두가 ESG 경영을 지속적으로 실천할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.