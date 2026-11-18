▲해남군체육회장 후보들. 왼쪽부터 이길운·윤성문·박장남·민민우.ⓒ프레시안

이길운 해남군체육회장이 재선 도전을 위해 사임함에 따라 민선 3기 해남군체육회장 선거전이 본격 달아올랐다.

18일 해남군체육회 등에 따르면 다음달 23일 치러지는 이번 해남군체육회장 선거는 재선 도전에 나선 이길운 현 회장에 맞서 3~4명이 출마를 준비중이다.

3선 해남군의원 출신으로 해남군의회 의장과 전라남도배구협회 부회장을 역임한 이길운 현 회장(61)은 해남 첫 체육회장 연임에 도전한다.

이 회장은 "해남군체육회장 취임 이후 전국의 전지훈련 선수들이 2024년도 3만1000 여명, 2025년도 3만 9000여 명, 올해 21만 7000여명 등이 해남을 찾으면서 엄청난 스포츠 인프라가 구성되고 지역경제 활성화에 첨병 역할을 했다"면서 "체육회장에 연임하면 스포츠 재단을 만들어 지역 스포츠인들을 더욱 탄력적으로 지원해 해남을 스포츠 메카로 만들겠다"고 다짐했다.

윤성문 해남군체육회 부회장(67)도 이길운 회장과 함께 이날 사임하고 선거전에 나섰다.

윤 부회장은 "해남군체육회에서 이사 4년, 부회장 14년 등 18년을 오로지 체육회 외길만을 걸어왔다"며 "그동안 체육회 발전을 위해서 봉사한 만큼, 마지막은 체육회장직을 맡아 피날레를 장식하고 싶다"고 출마 의지를 밝혔다.

박장남 전 송지면체육회장(59)은 14개 읍면협의회장을 지냈던 경험을 바탕으로 체육회장 도전에 나섰다.

박 전 회장은 "해남읍 출신만이 체육회장을 맡아야 한다는 구도를 벗어나야 한다"며 "읍면 체육회의 어려움을 해결하고 경기단체 연맹들하고 심도 있게 논의해서 도민 체전이나 생활체육 종목을 활성화시키는데 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.

민민우 전 해남군축구협회장(56)은 이길운 현 회장을 비롯해 윤성문 부회장과 대립각을 세우며 지지를 호소하고 있다.

민 전 회장은 "이길운 회장은 차기 군수 후보로 거론되고 있는 분 중 한 명이며, 윤성문 부회장은 지명직 부회장이다. 이분들이 회장직에 나서는 게 적절한 지 의문"이라고 지적했다.

그러면서 "가장 많은 회원들이 활동하고, 종목 특성상 많은 대회를 치르는 축구의 협회장을 맡은 경험을 토대로 체육회를 잘 이끌 자신이 있다"고 강조했다.

이외에도 출마가 거론됐던 조성실 전 해남체육회장은 <프레시안>에 아직 출마여부를 결정하지 못했다고 밝혔다.

한편 민선 3기 해남군체육회장 선거는 오는 12월 23일 치러진다. 해남군체육회장 선거인단은 각 경기단체 종목 회장과 읍면 체육회장 등 당연직 대의원을 포함해 100~150명으로 구성될 예정이다.