APEC 정상회의 참석을 위해 중국 광둥성 선전을 방문 중인 이재명 대통령이, 지역 동포 간담회에서 "화남 지역은 조국의 독립을 위해 모든 것을 바치고 싸웠던 우리 선열들의 뜨거운 숨결이 깃들어 있는 곳"이라고 언급해 눈길을 끌었다.

이 대통령은 18일 오후 중국 화남지역 동포 간담회에서 "(화남은) 김원봉 의열단장을 비롯한 독립운동가들께서 황포군관학교를 중심으로 항일 투쟁에 필요한 인재들 양성에 힘을 썼던 곳"이라며 "대한민국 임시정부는 광저우 동산백원, 류저우 낙군사에 머물며 독립을 향한 희망과 의지를 불태웠다"고 말했다.

대한민국임시정부는 1932년 윤봉길 의사의 홍커우 의거 이후 일제의 탄압을 피해 상하이에서 항저우·창사·광저우·류저우 등으로 이전했고 충칭에서 해방을 맞았다. 충칭 이전까지 거쳐간 지역은 대부분 화남지역에 속한다.

이 대통령은 "나라를 빼앗긴 시절에도 조국의 독립을 염원했던 선열들처럼, 동포 여러분께서도 낯선 타지에서 대한민국 국민으로서의 정체성과 자부심을 굳건하게 지키고 계신다"고 동포들을 격려했다.

그는 "내년은 한중 수교 35주년을 맞이하는 뜻깊은 해"라며 "그간 쌓아온 양국의 신뢰와 우정을 토대로 한중 전략적 협력 동반자 관계를 더욱 강화해 나가야 할 때"라고 했다. 이어 "특히 인공지능, 신재생에너지, 바이오 등 신산업 분야에서 상호 호혜적인 협력 모델을 구축해 나갈 것"이라고 강조했다.

그는 "혁신기술과 금융, 무역, 인재가 모여드는 이곳 화남 지역이야말로 양국의 미래를 선도하는 최적의 장소"라며 "앞으로도 화남 지역 동포 사회가 두 나라를 이어주는 소중한 가교로서 큰 역할을 해주실 것으로 확신한다"고 했다.

이 대통령은 한편 동포들에 대한 행정적 지원 확대를 약속하며 "차세대 동포 한국어 교육, 동포사회 네트워크 지원, 재외국민 전역증 재발급, 운전면허증 발급 개선 등은 사실 여러분들이 다 문제 제기를 해서 우리가 바꾸고 있는 것들"이라고 언급했다.

특히 "세계 어디에 살든 대한민국 주권자로서의 권리를 제대로 행사할 수 있도록 재외 선거제도 개선도 적극적으로 추진하겠다"며 "투표소를 늘리는 것들을 포함해서 우편투표 제도도 도입하고 좀 더 가능한 개선 방안들을 찾아볼 것"이라고 약속했다.