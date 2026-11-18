▲김천시가 시민들의 생활체육 참여 확대와 건강한 스포츠 문화 조성을 위해 지난 17일 '2026년 김천시장기 종목별 체육대회'를 개최하고 있다.ⓒ김천시

경북 김천시가 스포츠 열기로 뜨겁게 달아오르고 있다. 야구부터 우슈, 탁구, 축구, 파크골프까지 남녀노소가 즐기는 다양한 종목에 시민들이 출전해 그동안 갈고닦은 기량을 겨루며 건강과 화합을 함께 다지고 있다.

승리를 향한 열정은 뜨겁지만 경기장 곳곳에는 동호인들의 응원과 격려, 웃음이 이어지면서 생활체육이 선사하는 또 다른 즐거움도 펼쳐지고 있다.

김천시는 시민들의 생활체육 참여 확대와 건강한 스포츠 문화 조성을 위해 지난달 25일부터 오는 30일까지 관내 주요 체육시설에서 '2026년 김천시장기 종목별 체육대회'를 개최하고 있다.

▲김천시가 시민들의 생활체육 참여 확대와 건강한 스포츠 문화 조성을 위해 지난 17일 '2026년 김천시장기 종목별 체육대회'를 개최하고 있다.ⓒ김천시

이번 대회는 야구와 우슈, 스쿼시, 탁구, 배구, 게이트볼, 축구, 산악, 농구, 족구, 테니스, 태권도, 파크골프, 배드민턴, 궁도, 그라운드골프, 골프 등 모두 17개 종목으로 진행된다. 참가 규모만 선수와 동호인 약 4천440명에 달해 김천 생활체육의 높은 열기를 보여주고 있다.

지난 14일부터 15일까지는 우슈와 스쿼시, 탁구, 배구, 게이트볼, 축구, 산악, 족구 등 8개 종목의 경기가 펼쳐져 경기장마다 선수들의 열띤 승부와 동호인들의 응원전이 이어졌다.

종목별 우승 소식도 잇따랐다.

우슈에서는 삼이클럽이 종합우승을 차지하고 김호진 선수가 최우수선수상을 받았다. 스쿼시는 여자부 김민경 선수와 남자부 김연제 선수가 각각 정상에 올랐다.

탁구 단체전에서는 안드로가 우승을 차지했으며, 배구는 여중부 한일여중, 남고부 중앙고, 여자일반부 빅토리아가 각각 우승의 기쁨을 누렸다. 게이트볼에서는 지례D가 정상에 올랐다.

축구는 청년부 ONE FC, 장년부 동심50FC, 노년부 동심60FC가 각각 우승하며 연령대를 넘어선 축구 열기를 보여줬으며, 산악에서는 남자부 신준서, 여자부 허남영 선수가 우승, 족구에서는 초청부 서천과 일반부 불빛클럽이 각각 우승 트로피를 들어 올렸다.

▲김천시가 시민들의 생활체육 참여 확대와 건강한 스포츠 문화 조성을 위해 지난 17일 '2026년 김천시장기 종목별 체육대회'를 개최하고 있다.ⓒ김천시

아직 스포츠 축제는 끝나지 않았다. 오는 21일 테니스와 태권도, 파크골프를 시작으로 22일에는 배드민턴과 농구, 궁도, 24일에는 그라운드골프, 30일에는 골프 경기가 차례로 이어진다. 야구대회도 오는 22일까지 진행될 예정이다.

배낙호 김천시장은 "시장기 종목별 체육대회가 승패를 넘어 서로 소통하고 화합하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며, "앞으로도 시민 누구나 생활 속에서 체육을 즐길 수 있도록 다양한 체육활동과 대회 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김천시는 이번 대회를 통해 시민들의 체육 참여 기회를 넓히고 종목별 동호인들이 서로 교류하는 생활체육 기반을 강화해 나갈 방침이다.

기록을 향한 도전도, 우승을 향한 승부도 좋지만 대회의 진짜 주인공은 함께 뛰고 응원하는 시민들이다. 17개 종목에 울려 퍼지는 함성과 박수 속에 김천의 건강한 스포츠 공동체가 더욱 단단해지고 있다.