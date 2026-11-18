▲한국수자원공사(K-water)가 국내 수상 태양광산업 활성화를 위한 민·관·학·연 협력체계를 구축했다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사가 국내 수상 태양광산업 활성화를 위한 민·관·학·연 협력체계를 구축했다.

한국수자원공사는 18일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 50여개 기관 관계자가 참석한 가운데 ‘수상 태양광 활성화 발전 협의체’ 발족식을 개최했다.

이번 협의체는 수상 태양광 사업의 인허가 규제 개선과 사업비 절감, 기자재 국산화 등 산업 현안을 공동으로 해결하기 위해 마련됐다.

협의체는 정책제언과 기술시공, 기자재 등 3개 분과로 운영된다.

정책제언분과는 제도 및 인허가 개선을, 기술시공분과는 설계·시공 표준화와 안전성 확보를 담당한다. 기자재분과는 고효율 태양광 모듈과 계류 기술 개발, 핵심 기자재 국산화를 추진한다.

이날 발족식에서는 운영규정을 확정하고 분과장을 임명했으며, 한국건설생활환경시험연구원(KCL)과 수상구조물 성능·평가기준 마련 방안도 논의했다.

수자원공사는 2012년 합천댐에 500㎾ 규모의 수상 태양광을 설치해 세계 최초로 상용화했으며, 현재 전국 7곳에서 총 105.6㎿ 규모의 발전시설을 운영하고 있다.

오는 2030년까지는 전국 10곳에 총 500㎿ 규모의 수상 태양광 개발을 추진할 계획이다.

오봉근 수자원공사 재생에너지본부장은 “정부와 공공기관, 산업계, 학계가 협력해 규제 개선과 기술혁신을 추진하고 국내 수상 태양광산업 생태계 발전을 이끌겠다”고 말했다.