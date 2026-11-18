전북특별자치도의 오랜 숙원사업인 새만금국제공항 기본계획 취소소송 항소심에서 1심과 같은 취소 판결이 내려지자, 국민의힘 전북특별자치도당이 집권 여당인 더불어민주당 정권과 지역 정치권을 향해 책임론을 제기하며 강하게 비판하고 나섰다.

국민의힘 전북특별자치도당은 18일 서울고등법원의 새만금국제공항 기본계획 취소소송 항소심 원고 승소 판결 직후 공식 논평을 내고 "전북의 오랜 숙원사업인 새만금국제공항이 또다시 중대한 위기에 놓였다"며 "이재명 대통령과 김민석 민주당 대표 △전북의 민주당 국회의원들을 비롯한 위정자들은 이번 사태에 반드시 책임져야 한다"고 밝혔다.

도당은 현 정부와 여당이 그동안 전북을 방문할 때마다 새만금 발전과 대규모 기업 유치, 국제공항 건설을 거듭 약속해 왔음에도 정작 전북의 하늘길은 여전히 열리지 못하고 있다고 지적했다.

▲국민의힘 전북특별자치도당ⓒ

특히 국제공항의 부재가 새만금 투자 유치 전반에 치명적인 걸림돌이 될 것이라는 우려를 내비쳤다. 도당은 "국제공항은 단순한 교통시설이 아니라 기업 유치와 투자 확대 △국제 교류를 뒷받침할 핵심 기반시설"이라며 "공항 건설이 계속 지연된다면 새로운 기업을 유치하는 것은 물론 기존 투자기업들의 신뢰마저 흔들릴 것"이라고 주장했다.

이어 이번 항소심 패소 결과를 두고 "전북도민에게 수없이 약속했던 국제공항도 제대로 추진하지 못하면서 무슨 수로 새만금을 대한민국의 미래 성장동력으로 만들겠다는 것인가"라고 반문하며 "본인들이 약속하고 결과로 증명하겠다는 이야기를 지켜내지 못한 민주당과 전북 국회의원들의 무능과 무책임이 확실하게 드러난 결과"라고 날을 세웠다.

국민의힘 전북특별자치도당은 끝으로 "민주당은 전북도민 앞에서 수없이 약속했던 국제공항 건설조차 제대로 이행하지 못한 정치적 무능과 무책임을 인정하고, 그동안의 약속을 지키지 못한 데 대해 전북도민께 진심으로 사과해야 한다"며 "더 이상 도민들과의 약속을 어기지 말고 본인들이 약속한 새만금의 미래에 대해 '공항 건설'로 끝까지 책임지는 모습을 보여달라"고 촉구했다.