▲14일 진행된 소방훈련에 참여한 송악의용소방대 대원들이 기념촬영하고 있는 모습 ⓒ

충남 아산시 송악면에는 마을의 안전을 지키기 위해 현장을 누비는 사람들이 있다. 송악면 전담의용소방대 대원들이다.

광덕산 자락에 자리한 송악면은 산림과 농촌마을이 넓게 분포하고, 국가민속문화유산인 외암민속마을까지 품고 있어 화재 예방과 신속한 초기대응이 무엇보다 중요한 지역이다.

송악의용소방대는 이러한 지역 특성에 맞춰 화재진압 지원을 넘어 예방교육과 주민 참여형 훈련, 취약계층 돌봄까지 활동 영역을 넓히고 있다.

지난 8일에는 광덕산을 찾아 등산객과 주민을 대상으로 산불 예방 캠페인을 펼쳤다. 이어 13일에는 유관기관 합동 산불 진압 훈련에 참여해 재난 대응 역량을 점검했다.

14일에는 외암민속마을에서 주민과 관계기관이 함께하는 민관합동 소방훈련을 진행했다.

전통가옥이 밀집한 외암민속마을은 목조 건축물의 특성상 화재발생 시 신속한 초기 진압이 중요하다.

이에 송악의용소방대는 마을주민, 아산시 문화유산과, 아산소방서 등과 함께 연 4회 정기적인 합동훈련을 실시하고 있다.

이번 훈련에서도 화재발생 초기대응과 소방호스 전개, 진압절차 등을 익히며 실제상황에 대비했다.

훈련에 참여한 한 주민은 과거 외암리 저잣거리 화재를 떠올리며 “당시에는 당황했지만 평소 합동훈련에서 배운 소화기 사용과 소방호스 전개가 초기진압에 도움이 됐다”며 반복적인 교육의 중요성을 강조했다.

이처럼 주민들이 직접 화재 대응 요령을 익히는 과정은 소방대가 도착하기 전까지 피해 확산을 막는 지역 안전망의 기반이 되고 있다.

송악의용소방대의 활동은 화재 현장에만 머물지 않는다.

화목난로 안전관리와 마을경로당 화재 예방, 소화기 점검·교체, 심폐소생술 교육 등 일상생활 속 위험요소를 살피고 있다.

요양시설과 홀로 사는 어르신을 찾아 안부를 확인하고 지역행사와 마을교육공동체 활동에도 참여한다.

산불 위험이 높은 산악지대부터 주민들의 생활공간까지 활동 범위를 넓히며 지역사회와 밀착한 안전체계를 만들어 가고 있는 것이다.

조재호 송악면 전담의용소방대장은 “화재진압을 보조하는 수동적인 역할에서 벗어나 예방교육과 민관합동훈련을 통해 기후재난에 적극 대응해야 한다”며 “주민들과 함께하는 생활밀착형 의용소방대로 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

재난 현장에서 초기 대응의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 하지만 그보다 중요한 것은 위험을 미리 살피고 주민 스스로 대응할 수 있는 역량을 갖추는 일이다.

송악의용소방대가 이어가는 예방과 훈련, 이웃 돌봄 활동은 농촌지역의 안전이 행정기관의 노력만이 아닌 주민들의 참여와 협력 속에서 만들어진다는 사실을 보여준다.

광덕산에서 외암민속마을까지, 마을 곳곳을 누비는 의용소방대원들의 발걸음이 송악면의 든든한 생활안전망이 되고 있다.