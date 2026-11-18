▲한국철도공사(코레일)가 열차 운행을 중단하지 않고 설치할 수 있는 ‘모듈형 철도 피암터널’을 개발했다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 열차 운행을 중단하지 않고 설치할 수 있는 조립식 낙석방호터널을 개발했다.

코레일은 강원대학교와 중소기업 등 산학연 4개 기관이 공동으로 ‘모듈형 철도 피암터널’을 개발했다고 18일 밝혔다.

이번 기술은 국토교통과학기술진흥원의 국가연구개발사업을 통해 개발됐으며, 기초와 벽체, 지붕을 공장에서 미리 제작한 뒤 열차가 운행하지 않는 시간에 현장에서 조립하는 방식이다.

특히 10톤 무게의 바위가 30m 높이에서 떨어질 때 발생하는 충격에도 견딜 수 있도록 설계해 낙석에 따른 철도시설 피해를 예방할 수 있다.

코레일은 지난 10월 정선선 남창1터널에서 국토교통부와 산학연 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데 현장조립 시연을 진행했다.

앞으로 구조물의 장기 성능을 검증하고 낙석 위험이 높은 산간철도 노선을 중심으로 기술 적용을 확대할 계획이다.

양태훈 코레일 철도연구원장은 “열차운행에 지장을 주지 않는 조립식 피암터널을 확대해 기후위기로 증가하는 낙석 위험에 선제적으로 대응하고 철도안전을 강화하겠다”고 말했다.