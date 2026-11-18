ⓒ파주시

파주시와 시의회가 17일 '파주시 단독 중진료권 지정을 위한 간담회'를 열고, 단독 중진료권 지정과 대형 종합병원 신규 병상 확보를 촉구하는 공동건의문을 채택했다.

이날 열린 간담회는 보건복지부의 '제4기 병상수급 기본시책(2028~2032)' 수립 과정에서 파주시와 고양시를 하나의 중진료권으로 통합하는 방안이 검토됨에 따라 마련됐다.

시에 따르면 현재 파주시는 인구 55만 대도시임에도 300병상 이상 종합병원이 단 한 곳도 없다. 종합병원급 입원 자체 충족률은 16.9%에 불과하다. 그러나 보건복지부의 방안대로 고양시와 진료권이 통합되면 자체 충족률이 77.3%로 높아져 파주시의 실질적인 의료공급 부족 문제가 통계상 가려지고, 신규 병상 확보에도 제약이 발생할 우려가 높다.

특히, 문산·적성 등 북파주 지역은 고양시 대형병원까지 장시간 이동해야 하는 지리적 여건으로 응급 골든타임 확보와 의료 접근성 개선이 시급한 상황이다. 더구나 파주시는 평화경제특구와 경제자유구역 지정 추진 등 대규모 도시개발에 따른 인구 및 의료수요 증가에 대비해 종합병원 확충이 반드시 필요하다.

최유각 의장은 "시민의 생명과 건강을 지키는 일에는 시와 의회가 따로 있을 수 없다"며 "이번 공동건의문 채택을 계기로 시민의 뜻을 하나로 모아 정부에 적극 전달하고, 지역 의료시설 확충을 위해 의회 차원에서도 힘을 보태겠다"고 말했다.

손배찬 시장도 "시민의 생명과 건강권을 지키고 파주시의 미래 성장에 걸맞은 의료체계를 구축할 수 있도록 단독 중진료권 지정과 신규 병상 확보에 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

시와 시의회는 △파주시 단독 중진료권 지정 △30​​0병상 이상 종합병원 신규 병상 확보 및 병상수급계획 반영 등 핵심 요구사항을 담은 공동건의문 발표와 함께 지역 국회의원·시민·사회 단체 등과 협력을 강화해 보건복지부와 경기도에 단독 중진료권 지정 및 종합병원 신규 병상 확보를 지속적으로 건의할 계획이다.