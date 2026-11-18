인천광역시가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 안전하고 원활한 시험 응시를 위한 현장 점검을 진행했다.

인천시는 인천시교육청과 함께 지난 18일 인천남고등학교를 방문해 시험장 준비 상황을 점검하고 시험 관계자들을 격려했다고 밝혔다.

▲박찬대 인천광역시장(오른쪽)이 18일 남동구 인천남고등학교에서 2027학년도 대학수학능력시험 대비 시험장을 점검하고 있다. ⓒ인천광역시

이번 점검은 장애나 질병 등으로 일반시험장에서 시험을 치르기 어려운 수험생을 위한 시험편의제공대상자 시험장의 시설과 지원 사항을 확인하기 위해 마련됐다.

박찬대 시장은 시험관리본부와 종사자 회의실 등 주요 시설을 둘러보며 시험장 운영 준비와 응시자 지원 상황을 살폈다. 이어 원활한 시험 진행을 위해 노력하는 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고 마지막까지 철저한 준비를 당부했다.

올해 인천지역 수능 응시자는 총 2만9702명으로, 63개 학교 1086개 시험실에서 시험을 치른다. 이 가운데 인천남고는 시험편의제공대상자 시험장으로 지정돼 13개 시험실에서 43명이 응시할 예정이다.

박찬대 시장은 “수험생들이 그동안 갈고닦은 실력을 최상의 환경에서 발휘할 수 있도록 철저히 준비하겠다”며 “대중교통 특별수송대책 등 수험생들이 안전하고 편안하게 시험에 임할 수 있도록 마지막까지 세심하게 지원하겠다”고 말했다.