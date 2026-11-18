ⓒ양주시

◇양주시-서정대-덕정상인회, ‘창업 인프라 구축 및 지역상권 활성화’ 업무협약 체결

양주시는 16일 서정대학교, 덕정상인회와 외국인 유학생 창업지원과 골목상권 연계를 위한 ‘OASIS 창업 인프라 구축 및 지역상권 활성화 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 양주시와 덕정상인회가 추진 중인 중소벤처기업부 공모사업인 ‘유망골목상권 육성사업’과 서정대학교가 운영하는 ‘창업이민종합지원시스템(OASIS)’ 프로그램을 연계해 외국인 유학생의 창업을 지원하고 지역상권과의 상생 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양주시는 유망골목상권 육성사업을 통해 덕정동 일원에 외국인 유학생의 창업 활동을 위한 ‘글로벌라운지 및 K-Founder Lab’을 조성한다.

덕정상인회는 유학생의 창업 활동을 지원하고 지역상권 사업과의 연계를 추진한다. 서정대학교는 창업 프로그램 참여자를 발굴하고 창업 교육 등을 추진하며, 공모사업 종료 이후에도 창업공간이 지속적으로 운영될 수 있도록 임대료를 지원할 계획이다.

◇양주시립예술단, 12월 12일 송년음악회

양주시가 12월 12일 오후 5시 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 ‘2026년 양주시립예술단 송년음악회’를 개최한다.

공연은 양주시립합창단과 양주시립교향악단의 무대로 꾸며진다. 시립합창단은 ‘Five Hebrew Love Songs’와 ‘Feliz Navidad’ 등 서정적인 합창곡을 들려주며, 시립교향악단은 모차르트의 ‘피가로의 결혼’ 서곡과 드보르자크 교향곡 등 클래식 명곡을 연주한다.

양주시립예술단은 시립합창단과 시립교향악단으로 구성돼 있으며, 이번 공연은 지현정 시립합창단 지휘자와 전주영 시립교향악단 지휘자가 각각 지휘를 맡는다. 특히 전주영 지휘자에게는 양주시립교향악단과 처음 호흡을 맞추는 데뷔 무대로, 새로운 음악적 해석과 연주를 선보일 예정이다.

공연은 만 6세 이상 양주시민이면 누구나 관람할 수 있다. 객석은 400석 규모로, 네이버 스마트 플레이스를 통한 온라인 사전예약제로 운영된다. 예약은 선착순으로 진행되며, 공연 포스터에 있는 QR코드로도 신청할 수 있다.