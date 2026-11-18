▲18일 KBS전주방송총국 시민녹지광장에서 열린 ‘2026년 사랑의 김장나눔 행사’에서 김성훈 전북농협 총괄본부장과 유관기관장, 여성단체 봉사자 대표들이 나눔 실천을 다짐하는 손피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ전주

본격적인 겨울철을 앞두고 전북 지역 유관기관과 경제단체들이 소외계층의 월동 준비를 돕기 위해 대규모 김장 나눔 봉사활동에 잇달아 나섰다.

18일 전북농협과 KBS전주방송총국은 공동으로 KBS전주방송총국 시민녹지광장에서 '농심을 버무리다, 천심을 나누다'를 부제로 '2026년 사랑의 김장나눔 행사'를 개최했다.

행사에는 이지성 전북특별자치도 행정부지사, 김희수 전북특별자치도의회 의장, 천호성 전북특별자치도교육감 등 주요 기관장과 정호석 ㈜하림 대표이사, 임병수 캠코 전북본부장, 한명규 전북사회복지공동모금회장, 고향·농가주부모임 회원 300여 명이 참여했다.

봉사자들은 사랑의열매·㈜하림·캠코 전북본부의 후원을 바탕으로 총 10톤 규모의 김장김치를 담갔으며, 완성된 김치는 도내 14개 시·군 취약계층과 사회복지시설에 전달될 예정이다.

김성훈 전북농협 총괄본부장은 "농심천심의 마음을 바탕으로 여러 기관과 지역 봉사자들이 한마음으로 뜻을 모은 이번 김장 나눔이 어려운 이웃들에게 따뜻한 위로와 희망이 되고, 나눔의 가치가 지역사회 전반으로 확산되는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

지역 경제단체도 온기 나눔에 힘을 보탰다. 한국전기공사협회 전북특별자치도회(회장 최병인)는 지난 17일 군산시자원봉사센터에서 '사랑의 김장 나눔 봉사활동'을 펼쳤다.

최병인 도회장을 비롯한 협회 임·위원과 군산협의회 회원, 김재준 군산시장, 서동수 군산시의회 의장 등 지역 인사들이 일손을 보태 김장김치 2000kg(200상자)을 직접 버무려 포장했다.

마련된 김치는 군산 지역 저소득 가구와 취약계층 200세대에 전달된다.

최병인 회장은 "추운 겨울을 앞두고 어려운 이웃들에게 작게나마 온기를 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회 발전과 소외계층을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.