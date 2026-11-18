경기 하남시가 철도 전문가와 함께 주요 철도사업의 추진 상황을 점검하고 신규택지 조성에 따른 교통 문제 해결 방안을 모색했다.

18일 하남시에 따르면 이현재 시장은 이날 시장실에서 이준 한국철도학회 회장(한국철도기술연구원 교통물류본부장)과 간담회를 갖고 철도망 확충을 위한 대응전략을 논의했다.

▲이현재 하남시장(왼쪽)과 이준 한국철도학회 회장 간담회 모습 ⓒ하남시

이날 간담회에서는 위례신사선 하남연장과 GTX-D 노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 이후 추진 방안이 주요 의제로 다뤄졌다. 특히 두 노선이 계획에 반영될 경우 예비타당성조사 등 후속 절차에 대비한 대응전략과 사업 추진 방향을 검토했다.

신규 공공택지 조성에 따른 광역교통대책도 논의했다. 정부가 발표한 하남미사 K-컬처(1만2000 가구)와 하남감일2(6500가구) 개발로 교통수요 증가가 예상되는 만큼 기존 추진 중인 송파하남선과 연계한 철도 중심의 교통대책이 필요하다는 데 의견을 모았다.

시는 이번 간담회에서 제시된 전문가 의견을 바탕으로 주요 철도사업의 추진 논리를 보완하고 중앙정부와 관계기관에 시의 입장을 전달할 계획이다.

이현재 시장은 “위례신사선 하남연장과 GTX-D 노선까지 국가철도망 구축계획에 반영된다면 하남시 5철 시대를 열 수 있을 것”이라며 “기존 시민들의 교통 불편 해소와 신규택지의 교통수요에 선제적으로 대응할 수 있도록 철도망 확충에 힘쓰겠다”고 말했다.