‘수능비상대책본부’ 가동… 24시간 비상 대응 체제 돌입



5개 시험실당 금속탐지기 1대 비치·기존 702명 인력 외 100여 명 보강… 공정한 시험 환경 조성



안민석 교육감 "AI 스마트기기 부정행위서 수험생·감독관 보호할 것"

▲18일 오전 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 부정행위에 대응하기 위해 교육부에서 배부받은 금속탐지기를 점검하고 있는 안민석 경기도교육감. ⓒ안민석 페이스북

‘2027학년도 대학수학능력시험’을 하루 앞둔 경기도교육청이 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 부정행위에 대해 강력 대응을 예고했다.

안민석 교육감은 18일 "정직하게 준비한 수험생들의 노력이 공정하게 평가받을 수 있도록 시험 현장을 지키겠다"고 밝혔다.

도교육청에 따르면 2027학년도 수능에 응시한 도내 수험생은 전년 보다 2002명(1.2%) 증가한 총 16만 5595명(재학생 10만 863명, 졸업생 5만 7063명, 검정고시 7669명)으로, 19개 시험지구·351개 교·6325개 실(예비시험실 제외)에서 각자의 실력을 평가받는다.

그러나 최근 각종 시험 현장에서 AI 기술을 기반의 스마트안경을 활용한 부정행위가 잇따라 적발되면서 수능에 대한 공정성 우려가 불거졌다.

이에 대해 도교육청은 적극적인 대응으로 수험생들의 피해를 예방하고, 수능 감독관의 정당한 감독 업무를 보호할 방침이다.

전날(17일) ‘수능비상대책본부’와 ‘긴급대응단’을 각각 북부청사와 남부청사에 설치한 뒤 24시간 비상 대응 체제를 가동한 도교육청은 시험장에서 발생하는 각종 부정행위에 대한 신속 대응을 위해 지원인력을 보강했다.

앞서 AI 스마트기기를 활용한 부정행위로 인한 혼란을 예방하기 위해 마련한 ‘경기도교육청 수능 스마트안경 대응 방안’을 통해 교감 및 장학사로 구성된 ‘경기도 감독관’ 351명과 도교육청이 파견하는 ‘경기도교육청 지원 인력’ 351명 등 총 702명의 지원 인력을 도내 351개 수능시험장별로 ‘2인 1조’로 배치한 데 이어 부정행위 의심 사례에 대한 보다 정확한 판별을 위해 25개 교육지원청에 100여 명의 비상대응업무 인력을 추가 배치한 것이다.

이와 함께 각 수능시험장별에서는 금속탐지기를 적극 활용한다.

▲‘2027학년도 대학수학능력시험’을 하루 앞둔 18일 경기 수원 수성고등학교에서 고3 수험생들이 수험표를 배부받고 있다. ⓒ경기도교육청

도교육청은 기존에 보유 중이던 금속탐지기 외에도 이날 새벽 교육부에서 지급받은 300대의 금속탐지기를 수정테이프와 지우개 등 수능물품과 함께 일선 교육지원청을 통해 각 수능시험장에 배부했다.

해당 금속탐지기는 5개 수능시험실별 1대씩 비치되며, 부정행위 의심상황 발생시 활용된다.

이날 새벽 긴급대응단 사무실을 방문한 안 교육감은 직접 직원들과 함께 스마트기기 및 휴대전화에 대한 금속탐지기의 탐지 기능을 점검한 뒤 "금속탐지기를 이용한 점검 과정은 번거롭겠지만, 정직하게 준비한 수험생들의 노력을 지키기 위한 것"이라며 "어떤 상황에서도 불이익이 없도록 끝까지 살피겠다"고 약속했다.

이어 "강화된 점검 절차를 수험생에게 충분히 안내하고, 낯선 절차 때문에 당황하거나 시험에 집중하는 데 어려움을 겪지 않도록 끝까지 현장을 세심하게 살피겠다"고 덧붙였다.

수능시험장에 수능 감독관 및 지원 인력으로 파견되는 인력에 대해서도 "감독관과 지원 인력은 (부정행위 적발 과정에서 발생하는 만일의 사태에 대해) 걱정하지 않아도 된다. 도교육청이 정당한 감독 업무를 보호하겠다"며 "의심 상황은 시험장 본부와 도교육청이 함께 판단하고, 신속하게 대응할 것"이라고 강조했다.

▲인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경. ⓒ연합뉴스

한편, 정부는 전날 전국 1312개 시험장에 스마트기기 전담인력 1800여 명과 복도 감독관 6600여 명 등 8400여명 을 추가 배치하는 등의 ‘2027학년도 수능의 첨단기기 부정행위 차단 대책’을 발표했다.

또 1교시 시작 전에 수험생의 안경을 전부 확인하는 동시에 모든 전자기기를 수거하고, 옷깃·소매·단추 등에 초소형 카메라가 숨겨졌는지 여부도 점검한다.

교육부의 ‘2027학년도 수능 수험생 유의사항’에 따르면 스마트안경과 스마트워치를 포함한 스마트기기를 비롯해 휴대전화와 블루투스 기능이 있는 이어폰 등 모든 전자기기는 시험장에 반입할 수 없다.

전자기기를 시험장에 가져온 경우에는 감독관의 지시에 따라 1교시가 시작되기 이전에 주어지는 시험장 반입금지 물품 수거 시간에 제출해야 한다.

이를 제출하지 않은 사실이 확인되면 해당 시험은 무효 처리된다.

감독관이 안경을 벗어 책상에 내려놓으라는 요구에 불응할 경우도 감독관 지시 불이행에 따른 부정행위로 처리된다.

특히 시험 도중 스마트기기를 착용하거나 사용한 경우에는 시험이 무효 처리되며, 다음 연도 수능에 대한 응시 자격도 박탈된다.