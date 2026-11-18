경기 군포시가 군포복합물류터미널(군포 IFT)의 이전과 부지 활용 방안 마련을 정부에 촉구했다.

18일 군포시에 따르면 한대희 시장은 이날 국토교통부를 방문해 군포 IFT의 운영 종료와 이전, 향후 부지 활용계획 마련을 담은 정책 건의서를 제출하고 관계자들과 면담했다.

▲한대희 군포시장(가운데) 등 국토부 방문 ⓒ군포시

1999년 운영을 시작한 군포 IFT는 약 70만㎡ 규모의 내륙물류기지로, 1단계 시설은 2028년, 2단계 시설은 2042년 사용 계약이 종료된다.

군포시는 물류기지가 도심에 자리 잡으면서 교통 혼잡과 소음·분진·매연 등 주민 피해가 누적되고 있다고 설명했다. 하루 약 2만7000 대의 차량이 시설을 통과하고 있으며, 이로 인한 사회적 비용은 연간 약 850억 원으로 추산된다.

시는 건의서를 통해 △1·2단계 시설 계약 종료 시점 2042년으로 일원화 △1단계 종료 이후 공공기관의 시설 운영 참여 검토 △2042년 완전 이전을 위한 조기 이전 로드맵 수립 △국토부·경기도·군포시 상설협의기구 구성 등을 요청했다.

한편 군포복합물류터미널 이전 촉구 범시민추진위원회도 이날 국토부에 성명서를 제출하고 구체적인 이전 계획과 주민 피해 대책 마련을 요구했다.

한대희 시장은 “2028년 1단계 운영 종료를 이전과 도시 재편의 전환점으로 삼을 수 있도록 정부와 경기도 등 관계기관과 해법을 찾겠다”고 말했다.