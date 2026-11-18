▲허태정 대전시장이 18일 국군사관학교 창설 기본계획 수정안과 관련해 기자회견을 하고 있다 ⓒ프레시안(이재진 기자)

허태정 대전시장이 국군사관학교 통합 본교와 대학원의 대전 자운대 설치를 환영하며 국방교육 중심도시 육성에 나서겠다고 밝혔다.

허 시장은 18일 국방부가 발표한 ‘국군사관학교 창설 기본계획 수정안’과 관련해 “국군사관학교 본교의 대전 자운대 창설 원칙이 유지됐다”며 “대전이 대한민국 국방교육의 요람으로 거듭나는 계기가 될 것”이라고 평가했다.

정부와 더불어민주당이 이날 당정 협의를 통해 마련한 수정안에는 자운대에 통합 본교와 대학원을 설치하고 각 군별 지역 캠퍼스를 연계하는 교육체계가 담겼다.

2029학년도 신입생부터 새로운 교육체계를 적용하며, 1·4학년은 자운대 통합본교에서 공동교육을 받고 2·3학년과 하계 군사훈련은 각 군이 담당한다.

해군과 공군 캠퍼스는 기존 진해와 청주에 유지하고 육군 캠퍼스는 충청권 이전을 검토하기로 했다.

특히 자운대에는 미래전 대비 과학기술과 전략 분야의 석·박사대학원이 신설되며 기존 군 교육·의료시설의 타 지역 이전은 최소화할 방침이다.

대전시는 국군사관학교와 국방과학연구소, 한국과학기술원(KAIST), 대덕연구개발특구 등을 연계해 인공지능(AI)과 드론, 우주, 양자기술 중심의 국방산업 생태계를 강화할 계획이다.

이를 위해 국방부 등 관계기관과 협의체를 구성하고 국군사관학교 설치법 제정과 세부계획 수립에 적극 협력한다.

또 생도와 교수진, 군가족의 안정적인 정착을 위해 주거·교육·문화시설을 확충하고 자운대 진입도로 개선과 대중교통 확대, 인허가 지원, 지역 건설업체 참여 등 행정 지원 방안도 추진한다.

허 시장은 “육군사관학교의 충청권 이전을 위해서도 최선을 다하겠다”며 “자운대를 국방교육과 첨단과학기술이 융합되는 국가전략거점으로 발전시켜 대전을 대한민국 국방혁신의 중심도시로 만들겠다”고 말했다.