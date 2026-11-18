전북자치도 익산시청 공직자들은 인사업무의 공정성·투명성을 묻는 질문에 7개 항목 중 낙제점에 해당하는 42점을 준 것으로 나타났다.

또 '간부 모시기' 문화가 여전히 사라지지 않은 데다 상급자의 부당지시·갑질이 엄연히 존재한다는 응답 비율이 13%에 달하는 것으로 분석됐다.

이는 익산시 감사위원회가 올해 4월부터 8월까지 3회에 걸쳐 외부 업무상대방(600명)과 내부 직원(각 634명, 271명) 등을 대상으로 '청렴 의식조사'에 나선 결과에서 18일 밝혀졌다.

올해 4월 13일부터 30일까지 진행한 1차 내부(634명) 청렴의식 조사에 따르면 '인사업무 공정성·투명성'에 대해 긍정(30.9%)보다 부정(36.1%)이 높았다.

▲익산시청 공직자들은 인사업무의 공정성·투명성을 묻는 질문에 7개 항목 중 낙제점에 해당하는 42점을 준 것으로 나타났다. ⓒ익산시

'익산시 청렴도 전반 평가' 질문에도 부정이 18.9%에 달해 익산시청 공무원 10명 중 2명 가량이 전반적인 청렴 평가에 수긍하지 못하는 것으로 조사됐다.

'긍정' 답변이 45.0%에 달했지만 절반 이상도 안 된다는 점과 전년대비 9.9% 포인트 뚝 떨어졌다는 점에서 청렴 의식이 겉돌았던 것 아니냐는 분석도 나왔다.

특히 이번 조사에서 '간부 모시기 문화가 있다'고 말한 비율이 32.2%에 육박하는 등 직원 3명 중 1명꼴에 해당해 충격을 줬다.

익산시는 그동안 수 차례에 걸쳐 '간부 모시기 문화' 척결을 주창해왔지만 여전히 직원들이 간부를 모시는 문화가 잔존해 있는 것이다.

'간부 모시기 문화'의 경험과 관련해 간접(15.1%)보다 직접(17.0%) 경험 응답이 더 높은 점도 문제라는 지적이다.

이밖에 '상급자의 부당지시·갑질'이 있다는 응답도 13.4%를 기록해 우려 목소리가 나왔다.

구체적으로는 특정인 채용·승진 부당지시 37.6%, 비인격적 언행 37.4% 등으로 나타나 문제의 심각성을 더해줬다.

금품이나 향응 제공 경험에 대해서는 100% 없다에 응답했다.

익산시 감사위원회는 내부 청렴 체감도와 관련해 "간부 모시기와 갑질 경험 증가, 기관 신뢰도 하락에 따라 조직 문화 개선과 청렴 인식 제고가 시급하다"고 자체 분석했다.