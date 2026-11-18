▲김장호 구미시장이 18일 국회를 찾아 2027년도 정부 예산안에 대한 국회 심의가 진행되는 가운데 조용범 기획예산처 차관을 비롯한 예산실 주요 관계자들을 만나 지역 현안사업의 필요성과 시급성을 설명하고 국비 지원을 요청하고 있다ⓒ구미시

구미시가 지역의 미래를 좌우할 핵심 현안사업의 국비 확보와 교육 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

광역교통망과 첨단산업 기반을 확충해 도시 성장의 발판을 마련하는 한편, 지역에서도 수준 높은 교육과 진로·진학 기회를 누릴 수 있는 환경을 조성해 인재 유출을 막겠다는 구상이다.

김장호 구미시장은 18일 국회를 찾아 2027년도 정부 예산안에 대한 국회 심의가 진행되는 가운데 조용범 기획예산처 차관을 비롯한 예산실 주요 관계자들을 만나 지역 현안사업의 필요성과 시급성을 설명하고 국비 지원을 요청했다.

이어 국회의원실을 차례로 방문해 사업별 추진 당위성과 지역경제 파급효과를 강조하며 국회 예산심의 과정에서 관련 사업이 증액되거나 신규 반영될 수 있도록 협조를 당부했다.

주요 건의사업은 김천~구미~신공항 철도 국가철도망 계획 반영, 대구경북선(서대구~의성) 동구미역 신설, 구미국가산업단지 1~3단지 연결교량 건설, 휴머노이드 지능형 부품 국산화 지원센터 구축, 소듐이온전지 핵심소재 상용화 실증 테스트베드 구축, 식품스마트제조 분야 푸드테크 지역혁신클러스터 기반 조성 등이다.

이들 사업은 구미의 광역교통 접근성을 높이고 산업단지의 정주 여건을 개선하는 동시에 미래 첨단산업의 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 과제로, 시는 경북도와 지역 국회의원 등과 공조해 정부 예산안에 반영되지 않은 사업의 추가 확보에도 힘을 쏟을 계획이다.

이와 함께 구미시는 교육 경쟁력을 도시 발전의 또 다른 축으로 삼고, 교육 때문에 다른 지역으로 떠나지 않아도 되는 도시 만들기에 나섰다.

2024년 교육부 주관 교육발전특구 시범지역에 선정된 데 이어 올해 경북에서 유일하게 교육혁신선도지역 2유형에 선정되면서 교육정책 추진에도 탄력이 붙었다.

2027년부터 2031년까지 최대 5년간 특별교부금 100억 원을 포함해 총 482억 원을 투입, 기존 교육사업을 고도화하고 새로운 교육과제를 추진할 방침이다.

◆ 진학·진로부터 대학 진학까지…지역 안에서 맞춤형 지원

학생과 학부모가 지역에서도 전문적인 진학·진로 정보를 얻을 수 있도록 지원 기반도 넓히고 있다.

2023년 문을 연 구미시진학진로지원센터는 고교 선택과 학습법, 대입 전략, 진로·전공 탐색 등을 지원하며 누적 이용객 2만 명을 넘어섰다. 시는 내년 중·고교 진학 대비 방학 특강을 신설하고 진로 탐색 프로그램도 확대할 계획이다.

학력 향상을 위한 학교 지원도 성과를 내고 있다. 2024년부터 고등학교 4개교를 대상으로 추진한 학력제고 지원사업을 통해 해당 학교의 우수대학 진학생은 2024년 61명에서 2026년 93명으로 52.5% 증가했으며, 내년에는 학력제고 2.0 사업으로 지원 대상을 5개교로 늘리고 학교당 3년간 총 2억 원을 지원한다.

수업 혁신도 본격화하고 있다.

구미원당초등학교는 지난 7월 경북 최초로 국제 바칼로레아(IB) 월드스쿨 인증을 획득했다. 봉곡초·도송중·구미여중·선주고 등 4개교도 인증을 준비하고 있다. 시는 교육지원청과 함께 구미 IB 탐구교육 연계망을 구축해 초·중·고교 전반에 탐구와 토론 중심의 수업·평가 방식을 확산할 계획이다.

◆ 직업계고 취업 성과, 지역기업 인재 확보로 연결

직업계고 학생들이 졸업 후 지역기업에 취업하고 정착할 수 있도록 산학 연계도 강화하고 있다.

구미 고교인재-지역기업 인턴십 지원사업의 경우 지난해 시범사업 참여 학생 45명 가운데 27명이 지역기업에 정식 채용됐다. 올해는 참여 규모를 80명으로 확대했다.

지역 직업계고의 취업 성과도 눈에 띈다. 2026년 졸업생 취업률은 금오공고 91.3%, 구미전자공고 87.5%를 기록했다.

2027학년도 신입생 모집에서도 금오공고가 3.03대 1로 경북 마이스터고 가운데 가장 높은 경쟁률을 보였으며, 구미전자공고도 1.79대 1을 기록했다. 두 학교에는 다른 시·도 학생 173명이 지원했다.

지역 대학과 미래산업을 연계한 인재 양성도 추진 중이다.

경운대와 구미대는 교육부 특성화 선도대학 육성사업에 선정돼 각각 국비 250억 원과 100억 원을 지원받아 미래항공산업과 피지컬AI 분야 인재를 육성한다.

국립금오공과대학교가 주관하는 대경권 초광역 성장엔진 인재육성사업에는 2029년까지 국비 600억 원이 투입된다. 구미대를 비롯한 대구·경북 지역 대학과 기업이 참여해 반도체 소재·부품·장비와 AI 제조로봇 분야 융합인재 3천 명을 양성할 계획이며, 아울러 구미시는 지역정착인턴십을 통해 대학생의 지역기업 취업과 청년 정착도 지원하고 있다.

이 밖에도 2027년부터 면 지역 초등학생에게 최대 2천560만 원을 지원하는 학업장려금 사업을 추진하고, 구미시장학재단 출범을 통해 장학사업을 학력 향상과 진학·진로, 공교육 분야로 확대할 예정이며, 경제자유구역 지정을 통한 국제학교 유치도 추진할 예정이다.

김장호 구미시장은 “지역의 미래가 걸린 핵심 사업인 만큼 정부와 국회를 설득하는 데 모든 역량을 쏟고 있다”며, “경북도와 지역 국회의원과 긴밀히 협력해 필요한 국비를 확보하겠다”고 말했다.

이어 “아이들이 더 나은 교육을 위해 다른 지역으로 떠나지 않고도 구미에서 충분히 배우고 꿈을 키울 수 있도록 교육 경쟁력을 높이겠다”고 강조했다.