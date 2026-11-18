▲대전경찰청 전경 ⓒ프레시안DB

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 경찰이 스마트기기를 이용한 부정행위 집중단속에 나섰다.

대전경찰청은 지난 16일부터 경찰청 주관으로 시행된 ‘스마트기기 이용시험 부정행위 집중단속’에 맞춰 전담팀을 구성하고 예방과 수사를 강화한다고 18일 밝혔다.

전담팀은 수사부장을 팀장으로 수사과장과 홍보담당관실, 범죄정보과, 사이버수사과 등이 참여한다.

경찰은 지난 17일 첫 회의를 열고 부서별 단속 방안을 논의했다.

앞으로 교육청 등 관계기관과 비상연락체계를 구축하고 시험 주관기관과 학교를 대상으로 부정행위 관련 첩보를 수집할 계획이다.

특히 온라인상 스마트기기 부정행위 관련 게시글과 불법 기기 판매 정보를 집중적으로 점검한다.

반부패수사대에는 전담수사팀을 편성해 부정행위 적발 시 응시자뿐 아니라 공모자와 배후 세력까지 수사할 방침이다.

또 불법 기기의 제작과 유통, 판매에 관여한 관계자들의 거래내역을 추적하고 위법 게시물에 대해서는 삭제와 차단을 요청할 예정이다.

대전경찰청 관계자는 “수능뿐 아니라 각종 국가·자격시험에서도 스마트기기를 이용한 부정행위가 발생하지 않도록 관계기관과 협력을 강화하겠다”며 “공정한 시험질서를 해치는 불법행위에 엄정 대응하겠다”고 말했다.