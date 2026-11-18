▲대전시교육청 전경 ⓒ대전시교육청

19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에서 수험생이 개인적으로 휴대할 수 있는 필기구가 흑색연필로 제한된다.

대전시교육청은 18일 첨단기기를 이용한 부정행위를 예방하기 위해 변경된 수험생 휴대 가능 물품 기준을 안내했다.

이번 조치로 기존에 개인 지참이 허용됐던 검은색 컴퓨터용 사인펜과 흰색 수정테이프, 지우개, 흑색 0.5㎜ 샤프심 등 4종이 휴대 가능 물품에서 제외됐다.

이에 따라 수험생이 개인적으로 소지할 수 있는 필기구는 흑색연필 뿐이다.

시험에 필요한 사인펜과 수정테이프, 지우개 등은 시험장에서 지급한다.

수험생이 개인 필기구를 가져온 경우에는 시험 시작 전 감독관의 안내에 따라 가방에 넣어 시험실 밖 지정 장소에 보관해야 한다.

시험 중 제한물품을 소지하다 적발되면 즉시 압수되며, 부정행위에 활용했는지도 확인할 방침이다.

대전시교육청 관계자는 “원활한 시험장 점검과 불필요한 오해를 예방하기 위해 단추나 옷깃이 없는 간편한 복장을 착용하고 장신구 사용도 자제해 달라”고 당부했다.