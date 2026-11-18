▲영진전문대학교 뷰티융합과 재학생 14명과 홍정아 지도교수가 지난 18일 일본 도쿄와 요코하마 일대에서 해외선진기술연수를 진행하고 있다ⓒ영진전문대

세계적인 미용 기술을 직접 배우고 글로벌 뷰티산업의 흐름을 읽기 위해 대구 영진전문대학교 학생들이 일본 현장으로 향했다.

교실에서 배운 이론을 세계적인 미용교육기관과 전문기업의 현장에서 확인하고, 실제 살롱에서 활용되는 기술까지 익히는 특별한 배움의 시간이다.

영진전문대학교(총장 최재영)뷰티융합과 재학생 14명과 홍정아 지도교수는 지난 16일부터 19일까지 4일간 일본 도쿄와 요코하마 일대에서 해외선진기술연수를 진행하고 있다.

이번 연수는 1·2학년 학생들이 글로벌 뷰티산업의 선진 기술과 교육 시스템을 직접 경험하고, 전공 실무능력과 국제적 감각을 갖춘 전문 뷰티인재로 성장할 수 있도록 마련됐다.

학생들의 발길이 가장 먼저 향한 곳은 일본의 헤어커트 전문교육기관인 피카부(PEEK-A-BOO)로, 연수 첫날 지난 16일 학생들은 피카부의 교육 철학과 비전을 소개받으며 일본 미용교육의 전문성과 체계적인 기술 전수 방식을 살펴봤다.

특히 18일과 19일에는 원데이 비기너 교육 1·2과정을 이수하며 본격적인 커트 기술 습득으로, 베이직 커트의 기본 원리부터 원랭스와 그라데이션을 활용한 보브 디자인, 두상 골격과 커트 라인의 이해, 레이어 커트와 살롱 헤어스타일링까지 이론과 실습을 병행하며 전문 기술을 익혔다.

세계적인 뷰티 이벤트 현장도 경험했다.

학생들은 SPC GLOBAL이 주최한 'POWER OF BEAUTY 2026'을 찾아 우수 미용사들의 기술경연을 관람하고 헤어·네일·메이크업 분야의 최신 트렌드를 살펴봤으며, 이어 밀본(MILBON)이 주최한 'MILBON FEST Yokohama'에서 국제 헤어쇼와 기술경연, 미용지식 경연 등 다채로운 프로그램을 통해 일본을 비롯한 글로벌 뷰티업계의 디자인 변화와 기술 흐름을 접했다.

이는 단순한 관람에 그치지 않고 전문적인 헤어케어 기술을 직접 익히는 시간으로, 18일 오후 일본 글로벌 뷰티기업 밀본에서 전문 두피관리 프로그램인 '오주아(Aujua)' 교육과 실습이 진행됐다.

학생들은 두피 상태 진단부터 고객 상담, 맞춤형 제품 선정, 세정과 마사지, 마무리 및 홈케어 안내까지 실제 미용실에서 이뤄지는 두피관리 서비스 전 과정을 체험했다. 헤어스타일 연출을 넘어 고객의 두피와 모발 상태에 맞춘 전문적인 관리 역량까지 배운 것이다.

연수에 참여한 김도연 씨(1)는 "일본 미용인들의 경연대회를 관람하고 피카부의 전문 커트 교육을 받으면서 미용 분야에서 끊임없이 배우고 성장하는 자세가 얼마나 중요한지 느꼈다"며, "이번 경험을 통해 기술뿐 아니라 내면도 단단한 미용인으로 성장해야겠다는 생각을 하게 됐다"고 말했다.

홍정아 지도교수는 "세계적으로 인정받는 일본의 뷰티 전문기관에서 선진 커트 기술과 두피관리 교육을 직접 경험하고, 대형 뷰티쇼를 통해 최신 트렌드까지 접했다는 점에서 의미가 크다"며, "이번 연수가 학생들의 전공 역량을 높이고 글로벌 뷰티 전문가로 성장하는 소중한 동기부여가 되길 기대한다"고 밝혔다.

낯선 해외 교육 현장에서 직접 보고, 배우고, 손으로 익힌 기술은 학생들에게 또 다른 성장의 밑거름이 되고 있다. 영진전문대 뷰티융합과는 앞으로도 산업 현장 수요를 반영한 실무 중심 교육과 국내외 전문기관 연계 프로그램을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 뷰티 전문인재 양성에 힘쓸 계획이다.